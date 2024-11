Homem suspeito de apalpar mulheres enquanto circulava de bicicleta em Pomerode é preso

Um homem de 26 anos, suspeito de importunação sexual em Pomerode, foi preso pela Polícia Civil durante a tarde desta quarta-feira, 13. Um dos três casos envolve uma adolescente de 14 anos, que teria sido vítima do suspeito.

O delegado Jhon Endy Lamb, responsável pela investigação, informou que, nos últimos 30 dias, a Polícia Civil foi informada sobre três casos de importunação sexual que teriam ocorrido nos bairros Pomerode Fundos e Ribeirão Areia.

“As informações prestadas pelas vítimas indicam que um indivíduo estaria trafegando com uma bicicleta e, durante esse trajeto, o autor teria importunado sexualmente e tocado/apalpado as nádegas das vítimas. Logo após a prática dos crimes, o autor teria imediatamente fugido do local”, destaca o delegado.

Inquérito

Foi instaurado o inquérito policial para apuração do caso e várias diligências foram realizadas para a identificação do autor.

Após análises de câmeras de monitoramento situadas próximas aos locais dos crimes, a Polícia Civil identificou que o suspeito estaria, reiteradamente, importunando sexualmente mulheres nas ruas de Pomerode.

Interrogado, o suspeito optou por permanecer em silêncio e se manifestar somente em juízo. As investigações ainda estão em andamento para identificar outras eventuais vítimas. Ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Blumenau.

Leia também:

1. URGENTE – Dono do carro envolvido em explosão perto do STF é do Vale do Itajaí

2. Quem é o homem de Rio do Sul dono de carro que explodiu em frente ao STF

3. Mulher que morreu após grave acidente entre carro e carreta na BR-470 é identificada

4. Saiba como foi acampamento da família em escola de Guabiruba

5. Brusque será reconhecida por inovação digital em congresso de cidades inteligentes



Assista agora mesmo!

Kaktu’s: a história do bar de Guabiruba que marcou a geração dos anos 90: