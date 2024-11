Olaria e 10 de Junho se enfrentam, às 9h15 deste domingo, 17, no jogo de volta da final do Campeonato de Futebol Amador de Guabiruba. A partida será realizada no estádio Orlando Westarb, na sede do Olaria, após o time do bairro Guabiruba Sul ter vencido o primeiro jogo por 3 a 1.

Atual vice-campeão, o Olaria foi pentacampeão consecutivo de 2015 a 2022 e tenta seu 11º título. O 10 de Junho, com seis conquistas registradas, quer ser campeão pela primeira vez desde 2001. Para isto, precisa vencer o jogo de volta por três gols de diferença no tempo normal. Se vencer por dois, a decisão vai aos pênaltis.

O Olaria liderou a primeira fase, com seis vitórias, uma derrota, 27 gols marcados e sete sofridos. O único revés foi na primeira rodada, no 2 a 1 para o 10 de Junho em pleno Orlando Westarb. Na semifinal, o time da Guabiruba Sul aplicou 12 a 2 no placar agregado diante do Continental, vencendo as partidas por 3 a 1 e 9 a 1.

O 10 de Junho se classificou às semifinais na terceira posição, com cinco vitórias, um empate com o Continental e uma derrota por 3 a 1 para o atual campeão, São Pedro. Fez 16 gols e sofreu 11 na primeira fase.

Nas semifinais, a equipe do Centro conseguiu passar pelo São Pedro, vencendo fora de casa por 7 a 6 nos pênaltis, após dois empates por 2 a 2.

Jogo de ida

No último domingo, 10, no estádio Carlos Nuss, Caique abriu o placar para o Olaria aos 31 minutos do primeiro tempo em chute firme de longa distância. Aos 42, Miguel ampliou após cruzamento rasteiro de Caique. No início do segundo tempo, Miguel marcou novamente, com chute certeiro no canto.

O Dez de Junho diminuiu com Júlio Nele, aproveitando vacilo da defesa.

