Hora de planejar o próximo passo

O rebaixamento do Brusque para a Série C está consumado depois da quinta derrota seguida, desta vez para o Paysandu. Um rebaixamento merecido de um time que fez apenas 22 gols em 36 jogos, não venceu nenhuma partida como visitante e chegou à reta final jogando mal, sem nenhum padrão ofensivo, e fracassando nos confrontos diretos. E tem mais: quando diziam lá atrás que tudo seria diferente quando o time voltasse ao Augusto Bauer, não mudou nada: uma vitória na estreia contra o Ituano e depois três derrotas seguidas. Era pra cair mesmo.

A queda do quadricolor tem vários culpados: a diretoria não escapa dessa, por ter mantido Luizinho Vieira no comando do time por longas dezenove rodadas, tendo trazido Marcelo Cabo na sequência sem ter um trabalho bom nos últimos tempos. Os dois, que prometeram “arrumar o time”, não chegaram ao objetivo, e o carro desceu ladeira abaixo. Muitas escolhas de jogadores foram equivocadas, como trazer Osman e Paulinho Moccelin, com números tímidos em outros clubes, para dois anos de contrato. Inexplicável.

Agora, é cumprir os jogos que faltam e olhar pra frente. Afinal, o mundo não acaba com o rebaixamento para a Série C. O clube deve ter até um cenário financeiro um pouco melhor em comparação a 2023, por causa do chamado “colchão” financeiro que é pago pela Libra ao Brusque, mesmo estando na terceira divisão. A experiência do ano passado, que acabou em acesso antecipado e vaga na final, mostra que há um caminho a seguir para se fazer o “bate-volta” mais uma vez. Só não dá pra errar tanto como nesse ano.

Catarinense

Os clubes não terão muito tempo para organizar sua pré-temporada para 2025. A CBF resolveu fazer mudanças profundas no calendário do próximo ano e o Campeonato Catarinense já começará no dia 12 de janeiro, dando ao Brusque apenas duas semanas até o próximo torneio. Bom lembrar que o Brusque terá que fazer os dois primeiros jogos como mandante no Estadual com portões fechados no Augusto Bauer, por causa da briga no jogo contra o Avaí em Joinville, em março deste ano.