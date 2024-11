Quem é o homem de Rio do Sul dono de carro que explodiu em frente ao STF

O dono do carro Kia Shuma que explodiu em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) é Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiu França, de Rio do Sul. A identidade do corpo encontrado próximo ao local da explosão ainda não foi confirmada, mas a família reconheceu o carro pelas imagens da televisão.



Tiu França foi candidato pelo Partido Liberal (PL) ao cargo de vereador em Rio do Sul em 2020. Na ocasião, ele recebeu 98 votos e não foi eleito.

De acordo com a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, provavelmente o dono do carro é o homem morto nas explosões. No porta-malas do veículo Francisco, havia fogos de artifício e tijolos.

De acordo com a Agência Brasil, que entrou em contato com familiares de Tiu França, em Rio do Sul, o filho dele recebeu uma ligação sobre um acidente sofrido pelo pai em Brasília. Segundo informações, Francisco tem 59 anos, é chaveiro e casado.

Confira foto do carro envolvido na explosão:

Tiu França

Antes das redes sociais, Tiu França publicou mensagens premeditando um ataque com bombas contra alvos políticos. A publicação já foi apagada do Facebook.

De acordo com a Globonews, Tiu França participou de uma visita pública aos Três Poderes durante a semana. Ele inclusive tirou uma foto dentro do STF.

Explosão

No momento das explosões (houveram duas em um espaço de 20 segundos), estavam ocorrendo sessões de plenário na Câmara, que foi suspensa após a confirmação da morte, e no Senado, que foi mantida até as 21h.

A sessão do STF já havia terminado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não estava mais no planalto no momento do ataque. Ele deixou o local por volta das 17h30 em direção ao Palácio da Alvorada.

Segundo a vice-governadora do DF, um homem, ainda não identificado, tentou entrar no STF na noite desta quarta-feira, 13.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que a Polícia Federal vai abrir inquérito sobre o suposto atentado. Nota do Supremo Tribunal Federal divulgou que foram ouvidos dois fortes estrondos ao final da sessão, por volta das 19h30. Uma pessoa morreu. De acordo com o ministério, foram acionados policiais do Comando de Operações Táticas (COT), do Grupo de Pronta-Intervenção da Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, peritos e o grupo anti-bombas da instituição. que estão conduzindo ações no local.

A Polícia Militar diz que manterá o corpo do homem ainda não identificado no local da explosão até que seja feita perícia e descartado risco de haver outros explosivos.

AGU

Nas redes sociais, o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, disse que é preciso reestabelecer a paz e a segurança. “Repudio com toda a veemência os ataques contra o STF e a Câmara dos Deputados. Manifesto minha solidariedade aos ministros e parlamentares. A Polícia Federal investigará com rigor e celeridade as explosões no perímetro da praça dos três Poderes. Precisamos saber a motivação dos ataques, bem como reestabelecer a paz e a segurança o mais rapidamente possível”.

Policiais militares e bombeiros fazem varredura na Esplanada. A Esplanada dos Ministério está fechada desde a Catedral Metropolitana de Brasília. A segurança foi reforçada no Palácio do Planalto, que fica no lado oposto ao STF, na Praça dos Três Poderes.