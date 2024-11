Dazaranha no Rock na Praça, Torneio da Amizade e mais: confira seis coisas para fazer em Brusque no fim de semana

1. Dazaranha no Rock na Praça

O Rock na Praça promete agitar o feriado desta sexta-feira, 15 de novembro, em Brusque. Promovido pela Fundação Cultural, o evento começa às 14h na praça da Cidadania e contará com oito bandas locais selecionadas por edital, além da atração principal, a banda Dazaranha, que sobe ao palco por volta das 22h. Entre as bandas locais estão 7:27, Posh, Rangones, Torvelim, Incógnita, Lost Pines, Ally Knihs e As Palavras Queimam, trazendo uma diversidade de estilos para mostrar o talento do rock brusquense. Além da música, o evento contará com cervejarias artesanais, food trucks variados e uma feira de produtos artesanais.

2. Torneio da Amizade

A 20ª edição do Torneio da Amizade, organizado pelo grupo Brusque Amantes do Coleiro, ocorre neste domingo, 17, no Pavilhão da Fenarreco, em Brusque. Considerado o maior torneio de pássaros do Brasil, o evento contará com a participação de espécies como coleiro preto, coleiro pardo, curió, canário, azulão, trinca-ferro, tiziu e bico de pimenta. Em 2022, o torneio reuniu aproximadamente mil gaiolas. As fichas para participação, no valor de R$ 60, podem ser adquiridas até quinta-feira, 14, pelo site passaros.org ou no local do evento, no sábado, das 10h às 17h, e no domingo, das 6h30 às 7h30. Para a retirada das fichas, é obrigatório o Guia de Transporte de Animal (GTA) e o “selo verde”.

3. FIP Baby

A FIP promove, entre esta quarta-feira, 13, e domingo, 17, a FIP Baby, Feira de Artigos Infantis e Gestantes, que reúne uma ampla variedade de produtos para mamães e bebês. O evento acontece na FIP – Feira da Moda, na rodovia Antônio Heil, Km 23, 3800, em Brusque, com mais de 500 metros quadrados de expositores de todo o Brasil. A feira oferece itens como roupas, bolsas, móveis, decoração e enxovais, disponíveis tanto para atacado quanto para varejo, com preços de fábrica. As compras podem ser realizadas com cartão, dinheiro ou Pix. As mamães que visitarem a feira também terão 50% de desconto no ingresso do parque Mundo Kids. A FIP Baby funciona das 9h às 19h nos dias 13 a 16 e, no dia 17, das 10h às 17h30.

4. Audição no HiDogz

O artista guabirubense Carmino apresenta, no sábado, 16, uma audição do seu álbum de estreia “Casa de Badalação & Tédio”. O evento acontece no HiDogz, localizado na rua Bulcão Viana, 126, em Brusque, a partir das 19h30. Durante a audição, Carmino tocará faixa a faixa do disco, que tem lançamento previsto para o fim do mês, e contará histórias por trás de cada som. Os ingressos são limitados e custam R$ 15, disponíveis no Sympla. Além da audição, o evento contará com os DJs Purple’s Vinyl XP e Dr. Roxo, além de um tattoo day com Flederweiss.

5. Espetáculo de teatro

A Cia Sacca Rolha apresenta o espetáculo “CA(us)OS” neste sábado, 16, às 20h, no Teatro Casa Amarela, na rua José Jacinto Cardeal, 1190, no Cedrinho, em Brusque. A peça propõe uma reflexão sobre as crenças que aprisionam a humanidade, revelando temas como injustiça, preconceito e medo, em uma narrativa intensa e provocante que questiona o rumo da sociedade. Os ingressos custam R$ 25 e podem ser adquiridos pelo perfil @teatrocasaamarela ou @saccarolha no Instagram, via mensagem direta, ou através do link disponível na bio da Cia Sacca Rolha.

6. Feira da Acapra

A Acapra de Brusque realiza uma feira de adoção de animais neste sábado, 16, das 9h às 12h, no PetCenter Matriz, localizado na rua Rodrigues Alvez, 136, atrás do Shopping Gracher. Além das adoções, o evento contará com arrecadação de ração e venda de rifas no local. Saiba mais no Instagram @acaprabrusquesc.

