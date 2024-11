Cartão ponto

Dizem as folhas da capital federal que usuários da rede social X têm usado os dados da Câmara dos Deputados para averiguar quantos dias trabalhados, recessos e faltas de parlamentares que não apoiaram a Proposta de Emenda Constitucional da jornada semanal de 6×1 tiveram em 2024. Congressistas catarinenses parecem pouco preocupados com isso. Nunca estiveram no ranking dos gazeteiros e dos 16, só dois (Ana Paula Lima e Pedro Uczai, ambos do PT), são abertamente a favor da mudança.

Celular na sala

Ao contrário de várias iniciativas em discussão, inclusive no Congresso Nacional, o deputado estadual Sargento Lima (PL) está fazendo de tudo para obter apoio, na Assembleia Legislativa, a projeto seu defendendo o uso de celulares pelos alunos em sala de aula. Com eles, defende o legislador, os estudantes podem conseguir provas contra professores em atitudes inadequadas. Hum…

Imersão

Um evento em Florianópolis, realizado no Centrosul, chamou a atenção semana passada por ter sido um dos maiores realizados no local, já que atraiu mais de 5 mil participantes de todo Brasil. O Cocriador Milionário 2024 se propôs, durante três dias, a levar as pessoas a ter o máximo autoconhecimento, a superar seus bloqueios internos e a construir uma vida próspera e plena. Foi idealizado pela psicanalista e especialista em reprogramação mental Elaine Ourives.

Oportunismo

É uma ofensa, sobretudo ao eleitor que foi votar dia 6 de outubro, a iniciativa da Câmara de Vereadores de Tubarão que nesta semana, em “regime de urgência”, aprovou projeto que reajusta em 17,22% os salários do vice-prefeito e dos secretários municipais que assumirão em janeiro próximo. Passarão para R$ 18.963 e R$ 16.409, respectivamente. Argumento? Atrair profissionais qualificados para tais cargos. Como se isso fosse uma prioridade dos gestores.

Polarização

A polarização política que existe no Brasil se replica nas rodas, sobretudo de aposentados, ao longo da Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú, mas envolvendo argentinos. Em algumas, com direito a plateia. De um lado estão simpatizantes do presidente Javier Milei e de outro os contrários a ele. Educados que são, gritam e esbravejam, mas nunca vão às vias de fato. No dia seguinte, estão lá, de novo, com o mesmo assunto.

Ego desmesurado

O ministro “supremo” Alexandre de Moraes não tem limites para seu conhecido e teatral ego. Na decisão que autorizou a prisão de militares envolvidos em um suposto plano para assassinar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e ele proprio, que é relator do caso mas que também atua como responsável pela decisão (um papel duplo que não tem amparo em nenhuma lei), fez 44 menções a si mesmo.

Razão

O senador Flávio Bolsonaro tem razão. Muitas pessoas pensam de forma metafórica em matar outra em momento de extrema frustração, raiva ou ódio. Porém, depois de debater, planejar, escrever e até imprimir uma espécie de roteiro para cometer o crime, a metáfora deixa de existir.

Decadência

Trens do Rio de Janeiro estão sendo equipados com kits antivandalismo como tentativa de neutralizar efeitos de depredações. De acordo com a concessionária Supervia, a finalidade é proteger as portas, que estão entre os itens mais destruídos pelos usuários. Informa a empresa que o material usado é de policarbonato duplo, preso tanto por dentro quanto por fora de cada lado da porta, com tecnologia criada pelo setor de engenharia da concessionária. Durante os testes, foram aplicadas forças muito maiores do que um chute, dificultando a ação dos vândalos. A que ponto chegamos.

Emprego

Quem se apresenta como choroso desempregado em muitas cidades de SC, que se cuide antes de expor sua situação diante de outras pessoas. Corre o risco de ser receber um esbregue. Isso porque, conformo o Sine, há no momento em SC 10.918 empregos em oferta, das cidades maiores às menores, muitos deles vagos há meses.

Na plateia

Depois do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, começar a rodar o país para se apresentar ao União Brasil como uma opção para 2026, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, deve seguir pelo mesmo caminho. É o nome do PSD para a disputa e o único que, até aqui, tem alguma inserção no Nordeste, por causa do programa do pai, o Programa do Ratinho, um dos mais populares da tevê brasileira. Jorginho Mello a tudo assistirá, na plateia.