O Brusque termina a temporada de 2024 com derrota por 3 a 0 para o América-MG na noite deste domingo, 24, no Independência, pela 38ª rodada da Série B. Moisés, Matheus Davó e Fabinho marcaram os gols da partida. Num jogo que não valia quase nada para as equipes, o Coelho manteve a invencibilidade em casa vigente desde o ano passado e o Marreco segue sem vencer como visitante há 24 partidas, desde 28 de fevereiro.

No lado do Marreco, o filho do zagueiro Wallace fez sua estreia profissional. Lucas Reis, de 19 anos, entrou aos 40 do segundo tempo, já com o placar em 3 a 0. No América-MG, Moisés fez sua última partida como profissional. Juninho, jogador com mais partidas na história do clube, se despediu do Coelho rumo ao Goiás.

Balanço

Em 2024, o quadricolor teve 59 jogos. Foi o ano com mais partidas oficiais na história do clube. Acumulou 14 partidas, 22 empates e 23 derrotas, 48 gols marcados e 64 sofridos. Chegou à terceira fase da Copa do Brasil. No Catarinense, chegou à final pelo terceiro ano consecutivo (a quarta vez nas últimas cinco temporadas).

Na Série B, foi o 19º colocado, com 8 vitórias, 12 empates e 18 derrotas, com 24 gols marcados e 44 sofridos. No Augusto Bauer, o Brusque só fez seus últimos cinco jogos como mandante. Venceu dois e perdeu três. Como visitante, não teve nenhuma vitória: sete empates e 12 derrotas.

O volante Rodolfo Potiguar foi o artilheiro do time na competição, com quatro gols.

Desfalques

O ano termina com nada menos que 15 jogadores lesionados, em diferentes estádios de recuperação: Maurício, Osman, Ocampo, Paulinho Moccelin, Mateus Pivô, Ronei, Jhemerson, Lorran, Madison, Dentinho, Cristovam, Paulinho, Wallace, Keké e Ianson, conforme informações oficiais do clube. Alex Ruan também está incluso na lista, mas já realiza treinos normais.

Na trave

O América-MG já começou dominando a partida, pressionando a partir de escanteios. As finalizações, contudo, deixavam a desejar. A maioria era chutes de fora da área sem pontaria, sem exigir nada de Matheus Nogueira. As melhores tentativas tinham desvio e saíam em escanteio.

O Brusque, com menos posse de bola, teve a primeira grande chance. Aos oito minutos, Dionísio cruzou pela direita. Pollero não dominou da melhor forma, mas conseguiu finalizar entre as pernas de Matheus Henrique, na saída de Jori. A bola bateu na trave. Na sequência, Marcelo isolou.

Placar aberto

A partida era um tanto monótona, até que, aos 19 minutos, Jhan Torres cometeu pênalti sobre Matheus Davó, chegando de forma desnecessária sobre um adversário que já era acompanhado por Serrato e Éverton Alemão. Moisés, no último jogo de sua carreira, deslocou Matheus Nogueira e correu para o abraço: 1 a 0.

O Brusque tentou uma resposta imediata. Contudo, não teve sucesso, e seguiu tentando sair em contra-ataques, sem conseguir manter a posse.

Coelho amplia

Aos 34, quase levou o segundo. Davó recebeu em contragolpe, deixou dois adversários no chão e fez o passe para Juninho. O meio-campista veterano finalizou com o gol aberto, mas mandou por cima. Assim como Moisés, ele também se despede do América-MG. Foi contratado pelo Goiás, e deixa o Coelho sendo o atleta com mais jogos na história do clube.

Mas o América-MG conseguiu ampliar já aos 36. Nicolas fez belíssimo lançamento a Matheus Davó, que arrancou e finalizou de primeira, na saída do goleiro do Brusque: 2 a 0.

Medo de chutar

O quadricolor só voltou bem ao ataque aos 45. Dionísio recebeu belíssimo passe de letra de González. Mas, em vez de fazer o simples e chutar, o camisa 7 cruzou e a bola passou por Pollero. Dois minutos depois, Matheus Nogueira ainda fez uma defesaça em chute de fora da área, tentado por Fabinho.

Pouca ação

O Brusque voltou para o segundo tempo um pouco mais presente no ataque, mas, tipicamente, faltava a definição das jogadas. Do outro lado, o América-MG começou a ameaçar mais com chutes de Matheus Henrique e Juninho, exigindo defesas de Matheus Nogueira a partir dos 15 minutos.

Sem perspectivas nem de empatar, o quadricolor não tinha pressa no jogo. Não adiantava as linhas, marcava em linhas baixas, mas também não tinha força ou vontade de sair no contra-ataque.

Terceiro gol

Aos 32 minutos, o Brusque subiu ao ataque, trocou passes, mas não definiu nada. O América-MG saiu em contragolpe rápido. Adyson recebeu livre pela direita e fez bom passe para Fabinho, que finalizou girando na saída de Matheus Nogueira. Foi inicialmente marcado impedimento, mas o VAR revisou o lance, que era legal.

O Brusque ainda fez a estreia do zagueiro Lucas Reis, filho de Wallace. Aos 19 anos, o jovem entrou na partida aos 40 minutos, substituindo Éverton Alemão.

Em 2025

O Brusque volta a campo em 2025. O Campeonato Catarinense, ainda sem tabela definida, começa em 18 de janeiro. Além do estadual, o quadricolor também tem a Copa do Brasil e o Brasileirão Série C no calendário, com opção de disputar a Copa Santa Catarina.

América-MG 3×0 Brusque

Campeonato Brasileiro – Série B

38ª rodada

Domingo, 24 de novembro de 2024

Independência, Belo Horizonte

América-MG: Jori; Mateus Henrique, Júlio, Lucão, Nicolas (Paulinho); Felipe Amaral (Kauã Diniz), Juninho (Yago Santos), Moisés (Elizari); Fabinho, Adyson (Daniel Júnior); Matheus Davó.

Técnico: Diogo Giacomini (interino)

Brusque: Matheus Nogueira; Gabriel Pinheiro, Éverton Alemão (Lucas Reis), Jhan Torres (Luiz Henrique); Dionísio, Rodolfo Potiguar, Serrato (Cauari), Marcelo; Tato González, Diego Mathias (Diego Tavares); Pollero (Guilherme Queiróz).

Técnico: Marcelo Cabo

Gols: Moisés (pên.), Matheus Davó e Fabinho.

Cartão amarelo: Kauã Diniz

Trio de arbitragem: Daiane Muniz (FIFA – SP), auxiliada por Daniella Coutinho Pinto (BA) e Leandra Aires Cossete (SP)

Quarto árbitro: Hieger Túlio Cardoso (MG)

VAR: Adriano Milczvski (PR), auxiliado por Jucimar dos Santos Dias (BA)

