VÍDEO – Assassinato de funcionário de lanchonete em Blumenau é registrado por câmera de segurança

A Polícia Civil divulgou novas informações sobre o caso do homem suspeito de matar o funcionário de uma lanchonete e atirar na ex-companheira na madrugada desta segunda-feira, 25, em Blumenau. Ele foi preso em São José dos Pinhais (PR).

Durante a madrugada, o preso foi até o trabalho, no bairro Salto do Norte, de Ezequiel Bueno da Silva, de 41 anos, e, após empurrar a vítima com o cano da arma, avançou e efetuou um disparo na cabeça.

Veja momento do assassinato

Depois de matar Ezequiel, o suspeito foi até a casa da ex-mulher, de 39 anos, e realizou cinco disparos nas costas dela. Ela sobreviveu aos disparos e está hospitalizada. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na frente de uma menina de 13 anos, filha do casal.

Ainda conforme a Polícia Civil, foi deferida uma medida protetiva de urgência à vítima no dia 4 de outubro, mas ela foi revogada no dia 9 de outubro, a pedido da própria mulher, que havia reatado o relacionamento com o preso.

Mais um crime

Segundo o delegado Bruno Fernando, o homem pode estar envolvido em mais um crime. Durante a fuga para São José dos Pinhais, o suspeito teria disparado quatro vezes contra o motorista de um carro Chevrolet Astra, em Laurentino, no Alto Vale do Itajaí. Os tiros acertaram os braços e as mãos da vítima.

De acordo com a Polícia Militar, a arma dos crimes foi localizada junto com o homem no momento da prisão, no Paraná. Ainda conforme a PM, o suspeito confessou que fez “besteira”. Ele havia fugido em um Fiat Uno branco.

Leia também:

1. Sine de Brusque divulga lista com mais de 100 vagas de emprego; confira os cargos

2. Botuverá além da cidade: descubra a beleza secreta da Cachoeira dos Molinari

3. Prefeitura de Brusque cria roteiro de turismo agrícola para ajudar pequenos agricultores

4. Próximas edições da Fenarreco devem contar apenas com estabelecimentos gastronômicos de Brusque

5. VÍDEO – Enfermeira é insultada e agredida por paciente em hospital, em Joinville

Assista agora mesmo!

Sólo: moradores de Botuverá resgatam jogo esquecido há 50 anos: