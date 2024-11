Trânsito na Estrada da Fazenda, em Brusque, será modificado por conta de obras de revitalização asfáltica

Será realizado a partir desta terça-feira, 26, o recapeamento asfáltico da rua Abraão de Souza e Silva, conhecida como Estrada da Fazenda, em Brusque. Cerca de 1,1 quilômetros devem ser reformados.

O trecho é utilizado por moradores dos bairros Limoeiro e Volta Grande. A intervenção visa melhorar a mobilidade e a segurança dos motoristas. A chefe de fiscalização da Secretaria de Obras, Amanda Elisa Fuzon Visconti, comenta que a via é muito utilizada e apresenta muito desgaste em razão do intenso tráfego. “Com o recapeamento, proporcionaremos mais conforto e segurança para todos”.

Durante a execução dos trabalhos, o trânsito na Estrada da Fazenda funcionará no sistema de siga e pare, com o apoio da Guarda de Trânsito de Brusque para garantir a segurança e a organização do tráfego.

Etapas dos trabalhos

O recapeamento será realizado em duas etapas. A primeira consiste na reperfilagem, que corrige desníveis e afundamentos causados pelo tráfego intenso e pelos reparos anteriores. Em seguida, será aplicada uma nova camada asfáltica, utilizando cerca de 900 toneladas de material.

O investimento total da obra é de R$ 279.043,91, viabilizado por meio do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). Segundo Amanda, o programa é essencial para viabilizar melhorias de grande impacto para a população. “A utilização deste financiamento para o recapeamento da Estrada da Fazenda é um exemplo de como o programa pode ser empregado para melhorar significativamente a qualidade de vida dos cidadãos”, disse

A previsão é que o recapeamento seja concluído até sexta-feira, 29, dependendo das condições climáticas.

Leia também:

1. Sine de Brusque divulga lista com mais de 100 vagas de emprego; confira os cargos

2. Botuverá além da cidade: descubra a beleza secreta da Cachoeira dos Molinari

3. Prefeitura de Brusque cria roteiro de turismo agrícola para ajudar pequenos agricultores

4. Próximas edições da Fenarreco devem contar apenas com estabelecimentos gastronômicos de Brusque

5. VÍDEO – Enfermeira é insultada e agredida por paciente em hospital, em Joinville

Assista agora mesmo!

Sólo: moradores de Botuverá resgatam jogo esquecido há 50 anos: