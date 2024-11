VÍDEO – Socorristas são acionados após adolescente cair de passarela no santuário da Madre Paulina, em Nova Trento

Uma adolescente ficou ferida após cair da passarela do santuário da Madre Paulina, em Nova Trento, na manhã do último sábado, 23. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram ao local.

No relatório preliminar divulgado pelos bombeiros, na data do fato, informava que o acidente aconteceu por volta das 9h36. Porém, a pessoa que acionou os socorristas não soube informar se a vítima estava consciente no momento em que os agentes chegaram no local.

Não foi possível obter informações concretas sobre a idade da vítima, porém, de forma preliminar, as informações são de que trata-se de uma adolescente.

