Sine de Brusque divulga lista com mais de 100 vagas de emprego; confira os cargos

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Brusque divulgou as vagas disponíveis para Brusque na última sexta-feira, 22. Há cargos para todos os níveis de escolaridade, com pré-requisito desde o nível fundamental ao superior e opções para pessoas com deficiência (PcD).

Para concorrer, os candidatos devem procurar a unidade do Sine de Brusque, localizada na Praça da Cidadania, no Centro.

Para realizar o cadastro é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.

Confira as vagas:

Açougueiro

Ajudante de carga e descarga

Ajudante de depósito

Ajudante de motorista

Ajudante de padeiro

Ajudante de serralheiro

Ajudante de tecelão

Almoxarife

Analista de processo

Armador de ferros

Assistente de e-commerce

Assistente de estilo

Assistente de ferramentas de corte

Assistente de vendas

Atendente de açougue

Atendente de boliche / fliperama / sinuca

Atendente de cafeteria

Atendente de farmácia

Atendente de frios e pães

Atendente de lanchonete

Atendente de loja

Auxiliar administrativo

Auxiliar de almoxarifado

Auxiliar de armazenamento

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de depósito

Auxiliar de escritório

Auxiliar de estoque

Auxiliar de expedição

Auxiliar de faturamento

Auxiliar de lavanderia

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de manutenção

Auxiliar de marceneiro

Auxiliar de montador

Auxiliar de produção

Auxiliar de separação de malhas

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de tecelão

Auxiliar de tinturaria

Auxiliar de vendas

Auxiliar de veterinário

Balconista (panificadora)

Banhista de animais

Bordador à máquina

Camareira

Carpinteiro

Ceramista

Colocador de placas automotivas

Conferente

Consultor de vendas

Costureira pilotista

Costureira em geral

Cozinheira escolar

Cozinheira (hotel)

Eletricista

Empacotador (supermercado)

Empregada doméstica

Enfestador

Especialista de laser

Estilista

Estoquista

Farmacêutico

Fiscal de loja Jr

Forneiro (pizzaria)

Frentista

Garçom

Inspetor de qualidade

Instalador de sistemas preventivos de incêndio

Lavador de automóveis

Leiturista

Mecânico de automóvel

Meio oficial

Mestre de obras

Monitor de trampolim (parque)

Montador

Motorista de caminhão

Motorista entregador

Movimentador de mercadorias

Oficial de manutenção

Operador de acabamento (tinturaria)

Operador de caixa

Operador de calandra

Operador de guilhotina e solda

Operador de máquinas têxteis

Operador de telecobrança

Operador de tinturaria

Pedreiro

Pizzaiolo

Promotor de carnes

Promotor de vendas

Recepcionista secretária

Repositor de mercadorias

Revisora

Separador de material reciclável

Serralheiro

Servente de obras

Servente de pedreiro

Soldador

Supervisora de limpeza/governanta

Supervisora de polo

Talhador

Tecelão de malhas

Técnico em segurança do trabalho

Vendedor externo

Vendedor interno

Vigia

Zelador

