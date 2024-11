Menino de 3 anos morre afogado em lagoa de Jaraguá do Sul

Um menino de 3 anos morreu afogado em uma lagoa de Jaraguá do Sul na tarde do domingo, 24.

Segundo os bombeiros voluntários de Jaraguá do Sul, a ocorrência foi registrada por volta das 14h30, na estrada Quirino Lunelli, no bairro Ribeirão Grande do Norte.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o menino foi encontrado já sem sinais vitais. Foi realizado o protocolo de reanimação com apoio do suporte avançado do Samu, mas, após uma hora de tentativas, o óbito foi declarado pelo médico.

O corpo ficou aos cuidados das polícias Civil e Científica. A identidade da vítima não foi informada.

