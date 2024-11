Procurado por matar funcionário de lanchonete e balear companheira em Blumenau é preso no Paraná

Um homem foragido, suspeito de um matar o funcionário de uma lanchonete e balear a companheira em Blumenau, foi preso na manhã desta segunda-feira, 25, em São José dos Pinhais (PR). Conforme as informações preliminares da Polícia Militar, o suspeito estava fugindo para o Paraná.

De acordo com a Polícia Militar, a arma do crime foi localizada junto com o homem. Ainda conforme a PM, o suspeito confessou que fez “besteira”.

Enteda o caso

Um funcionário de uma lanchonete de 41 anos foi morto a tiros e uma mulher de 39 anos foi baleada na madrugada desta segunda-feira, 25, em Blumenau. O suspeito fugiu após os crimes. O caso aconteceu por volta das 1h35 no bairro Salto do Norte.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito de 36 anos teria entrado em uma lanchonete e discutido com um dos funcionários. Ele teria empurrado a vítima, sacado uma pistola, o golpeado com a arma e disparado tiros na cabeça do homem. O suspeito fugiu em um carro Fiat Uno branco.

A vítima morreu no local e teve o óbito confirmado por uma equipe do Samu. Na lanchonete, os policiais encontraram a cápsula da bala e constataram que a arma era uma pistola calibre .380.

Após cometer o homicídio, o suspeito teria ido até a própria casa no bairro Itoupavazinha. O homem teria atirado contra a companheira e fugido novamente, conforme a PM. A vítima foi conduzida ao Hospital Santo Antônio por uma equipe do Samu e não há mais informações sobre o seu estado de saúde.

A Polícia Civil e Científica também estiveram no local e prestaram apoio na ocorrência. Não há mais informações até o momento de publicação desta matéria.

