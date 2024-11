Homem tenta ocultar corpo em rio e é preso em Rio dos Cedros

Um homem foi preso em flagrante após ser visto tentando jogar um corpo em um rio na noite deste domingo, 24, em Rio dos Cedros, no Vale do Itajaí. O caso ocorreu por volta das 22h45 em uma pensão na avenida Tiradentes, no Centro.

A Polícia Militar foi acionada e conversou com a testemunha, que informou que viu o suspeito carregando a vítima enrolada em um pano. Porém, ao perceber que foi visto, o homem fugiu do local. Os policiais realizaram rondas na região para encontrar o homem, mas sem sucesso.

Ao retornar à pensão, os policiais encontraram o corpo de um homem de 62 anos nos fundos do terreno. Uma perícia constatou que a vítima tinha sinais de facada no peito. Porém, a causa exata da morte continua sendo investigada.

Investigações

A Polícia Civil e uma equipe de perícia foram até o local para iniciar as investigações. A PM retomou as buscas e foi informada de que o suspeito estaria próximo a uma loja na mesma avenida.

Os policiais encontraram o homem e, após uma abordagem, o prenderam em flagrante pelo crime de homicídio doloso. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Blumenau para os procedimentos cabíveis.

Nenhum dos envolvidos foi identificado e não há mais informações até o momento. O motivo do crime ainda não foi revelado. A Polícia Militar confirma que o suspeito e a vítima não tinham parentesco, mas ambos moravam na mesma pensão.

