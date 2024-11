Homem morre ao sofrer mal súbito e capotar carro na BR-470, em Gaspar

Um homem de 50 anos morreu após sofrer um mal súbito enquanto dirigia e capotar o carro na noite deste domingo, 24, na BR-470, em Gaspar. O acidente aconteceu por volta das 18h30.

Quando o Corpo de Bombeiros Militar chegou ao local, o motorista do carro Fiat Argo já havia morrido. A filha e esposa do homem também estavam no veículo e relataram que o homem sofreu um mal súbito enquanto dirigia e perdeu o controle do carro, que saiu da pista e capotou.

A vítima foi retirado do carro pelos bombeiros. Um médico do Arcanjo-03 confirmou a morte. A Polícia Militar, a Rodoviária Federal e a Científica, assim como uma equipe do Samu, também estiveram no local para prestar apoio na ocorrência.

Até o momento de publicação desta matéria, não há mais informações e nenhum dos envolvidos foi identificado.

