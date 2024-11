Polícia suspeita de comportamento de adolescente e descobre tráfico drogas em Brusque

O comportamento de um adolescente gerou suspeita da Polícia Militar na noite do domingo, 24. O menor foi abordado no Centro de Brusque e com ele foram encontradas 31 gramas de maconha e dinheiro.

Segundo a PM, ele apresentava comportamento instável e dissimulado, o que o fez ser abordado pela equipe. O caso aconteceu por volta das 20h40.

Na residência dele foram encontradas mais 300 gramas da droga e uma balança de precisão. Ele foi levado à delegacia na companhia do responsável legal.

