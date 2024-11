Brusque volta a ficar entre os 10 primeiros dos Jasc depois de sete anos

Brusque terminou os Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) de 2024 com seu melhor desempenho desde 2017: a 10ª colocação. Foram 54 pontos obtidos em oito modalidades. A competição foi realizada de 12 a 23 de novembro, em Concórdia, reunindo cerca de 5 mil atletas de 117 municípios.

Os últimos pódios foram conquistados no último fim de semana. No domingo, 23, a Abel Moda Vôlei confirmou o favoritismo e venceu o torneio da modalidade, com 3 sets a 0 sobre Pinhalzinho na final. As parciais foram de 26-24, 27-25 e 25-19. As brusquenses terminaram a campanha sem perder um set sequer, competindo com boa parte do time da Superliga.

No mesmo dia, o Barateiro Havan Futsal obteve o bronze para Brusque, com vitória por 6 a 1 sobre Caçador na decisão do terceiro lugar. A equipe brusquense havia sido eliminada nas semifinais ao perder por 2 a 1 num clássico com Chapecó. Foram os dois primeiros gols sofridos na competição.

A Associação Brusquense de Ginástica Rítmica (ABGR) conquistou o terceiro lugar na classificação geral da modalidade. O resultado foi obtido por conta de uma campanha que incluiu medalhas. Heloísa de Almeida obteve medalha de prata nas maças e de bronze no arco. Nos conjuntos, a ABGR foi prata nos cinco arcos e bronze no geral.

Há sete anos

Brusque não figurava entre os 10 melhores municípios dos Jasc desde 2017. Naquela edição, realizada em Lages, os brusquenses foram campeões do basquete masculino e do ciclismo e foram terceiros colocados no vôlei de quadra e de praia feminino. No tênis masculino e no bolão 16 masculino, ficou em sexto. Foram acumulados 38 pontos.

Os Jasc de 2017 não tinha disputas de boxe, das quais Brusque foi campeão em 2024.

Desde então, Brusque foi 16º colocado em 2018, 14º em 2019, 13º em 2021 e 15º em 2022. Os Jasc não foram em realizados em 2020, por conta da pandemia de Covid-19, e em 2023, por conta das enchentes no município-sede, Rio do Sul. A competição existe desde 1960 e tem Brusque como berço.

Medalhas

6 de ouro

8 de prata

10 de bronze

Ouro

Basquete masculino

Vôlei feminino

Ezequiel da Silva (boxe 67 kg)

João Vitor da Silva (boxe +92 kg)

Wesley Stinglin (boxe 71 kg)

Marcos Quirino (taekwondo poomsae faixa preta)

Prata

Ginástica rítmica (conjunto 5 arcos)

Luciano Ribeiro (boxe 80 kg)

Richard Rodrigues (boxe 57 kg)

Heloísa de Almeida (ginástica rítmica – maças)

André Gohr (ciclismo contrarrelógio)

André Gohr (ciclismo estrada)

Guilherme Ribeiro (ciclismo BMX)

Akemi Crespi (taekwondo poomsae faixa colorida)

Bronze

Basquete 3×3*

Futsal feminino

Ginástica rítmica (conjunto)

Claudionei da Silva (boxe 51 kg)

Matheus Barros (boxe 63,5 kg)

Heloísa Almeida (ginástica rítmica – arco)

Flávio da Costa (jiu jitsu peso galo)

Natália de Souza (jiu jitsu peso pesado)

Wellen Thais da Costa (jiu jitsu peso leve)

Adriana Crespi (taekwondo 46-49 kg)

Pontos

Basquete masculino: 13

Boxe masculino: 13

Vôlei feminino: 13

Futsal feminino: 5

Ginástica rítmica: 5

Bolão 16 masculino: 2

Ciclismo masculino: 2

Taekwondo feminino: 1

Outras modalidades

Atletismo feminino: 21º

Bocha feminino: 9º

Bolão 23 feminino: 14º

Futebol feminino: 7º

Jiu jitsu feminino: 8º

Jiu jitsu masculino: 12º

Judô masculino: 14º

Natação feminino: 12º

Natação masculino: 10º

Surf feminino: 6º*

Surf masculino: 10º*

Taekwondo masculino: 7º

Tênis de mesa feminino: 8º

Tênis de mesa masculino: 11º

Tiro armas curtas: 8º

Vôlei de praia masculino: 18º

Classificação geral

1º – Blumenau – 210 pontos

2º – São José – 193

3º – Itajaí – 139

4º – Florianópolis – 130

5º – Chapecó – 93

6º – Jaraguá do Sul – 83

7º – Concórdia – 77

8º – Rio do Sul – 67

9º – Tubarão – 64

10º – Brusque – 54

Sistema de pontuação

1º lugar: 13 pontos

2º lugar: 8

3º lugar: 5

4º lugar: 3

5º lugar: 2

6º lugar: 1

Os três primeiros recebem troféus de ouro, prata e bronze.

*Basquete 3×3 e surf estão em modo de apresentação, sem contar pontos nesta edição

Assista agora mesmo!

Sólo: moradores de Botuverá resgatam jogo esquecido há 50 anos: