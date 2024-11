Catarinense morre em acidente de trânsito na Itália e família pede ajuda para trazer cinzas da vítima

O jovem de Ituporanga, Patrick Alves Duarte Bordin, de 25 anos, morreu na Itália, na última terça-feira, 19, em um acidente de trânsito. Agora, a esposa Tuane Longen Bordin e a família tentam realizar o traslado das cinzas até a cidade natal da vítima.

De acordo com a esposa, Patrick foi para a Itália com o pai em 22 de setembro, em busca da cidadania italiana, de um emprego e do sonho de dar uma qualidade de vida para o filho de apenas 10 meses. Segundo Tuane, em dois dias no país europeu, ele logo conseguiu um trabalho.

Na última terça-feira, 19, Patrick estava fazendo uma viagem para a cidade de Bologna, quando o chefe dele, condutor do veículo, se perdeu na estrada e colidiu. A esposa conta que o acidente aconteceu por volta das 7h, na Itália. Entretanto, a família só soube do acidente na quarta-feira, 20, a noite.

Após a morte de Patrick, o irmão e Tuane foram até a Itália para tentar realizar o traslado. Ela conta que irão cremar o corpo na Itália e depois trazer as cinzas para Ituporanga, pois Patrick “sempre deixou bem claro que gostaria de ser cremado”.

Porém, apesar da família ter ido até a Itália, o corpo da vítima ainda não foi liberado pela polícia. “Temos que esperar a investigação do acidente terminar”, relatou Tuane.

A esposa também destacou o alto valor para realizar o traslado. Com isso, uma vaquinha foi criada para ajudar a família. Até o momento, já foi arrecadado cerca de R$ 21 mil. A meta é de R$ 50 mil. Ajude aqui.

Leia também:

1. Sine de Brusque divulga lista com mais de 100 vagas de emprego; confira os cargos

2. Botuverá além da cidade: descubra a beleza secreta da Cachoeira dos Molinari

3. Prefeitura de Brusque cria roteiro de turismo agrícola para ajudar pequenos agricultores

4. Próximas edições da Fenarreco devem contar apenas com estabelecimentos gastronômicos de Brusque

5. VÍDEO – Enfermeira é insultada e agredida por paciente em hospital, em Joinville

Assista agora mesmo!

Sólo: moradores de Botuverá resgatam jogo esquecido há 50 anos: