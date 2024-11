Wallace é a primeira saída confirmada do Brusque após a Série B

O zagueiro Wallace deixa o Brusque e vai defender o Londrina na próxima temporada. A transferência foi anunciada no fim da tarde desta segunda-feira, 25, pelo clube paranaense. Ele assina contrato até o fim de 2025 e é o primeiro jogador que tem saída confirmada oficialmente após o Brasileiro.

Wallace foi o capitão do Brusque nas últimas três temporadas. Ao todo, o zagueiro fez 144 jogos pelo quadricolor, com seis gols marcados. Foi campeão catarinense em 2022. No ano seguinte, conquistou a Recopa Catarinense. Também foi vice-campeão do Brasileiro Série C em 2023 e do Campeonato Catarinense em 2023 e 2024.

Seu filho, Lucas Reis, de 19 anos, estreou como profissional neste domingo, 24, na derrota do Brusque por 3 a 0 diante do América-MG, na última rodada da Série B. Também zagueiro, Lucas entrou na partida aos 40 minutos do segundo tempo, no lugar de Éverton Alemão.

Os principais períodos da carreira de Wallace foram passados no Corinthians, em 2011 e 2012, e no Flamengo, de 2013 a 2016. Teve destaque no Vitória, clube pelo qual foi revelado e pelo qual teve três passagens no total. Também jogou no Grêmio, no Gaziantepspor-TUR e no Goztepe-TUR.

