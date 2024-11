Brusquense compete em mundial de corrida de obstáculos na Grécia

O brusquense Rafael Lang está encerrando a temporada 2024 com participação no Trifecta Weekend 2024, evento de corridas de obstáculos da Spartan Race, o principal circuito do segmento no mundo. Foram provas de 7,5, 12 e 23,3 quilômetros realizadas em 1º, 2 e 3 de novembro, percorrendo montanhas da Grécia, na região da antiga cidade de Esparta.

Mais de 800 atletas de 64 países participaram das corridas. Lang terminou as três provas com o tempo total 4h22, garantindo o sétimo lugar na categoria 35-39 anos e o 27º geral. Foi sétimo colocado na categoria nas provas de 7,5 km (sprint) e 26,3 (beast) e 13º na de 12 km (super).

“Foi o melhor resultado brasileiro em um Mundial da Spartan Race Trifecta Weekend. Foi mais um sonho eu consegui realizar disputando o segundo mundial na minha trajetória e poder representar a minha cidade, meu estado e o meu país”, comenta o brusquense, que no primeiro semestre esteve na edição do Trifecta Weekend realizada no Chile.

“De modo geral, esse foi um dos melhores anos se não o melhor ano que eu tive no esporte, com superações e conquistas extraordinárias”, avalia.

O ano de Rafael Lang nas competições praticamente se encerrou no último dia 16, com o terceiro lugar geral de uma corrida de trilha em Nova Trento, com percurso de 12 km.

Assista agora mesmo!

Sólo: moradores de Botuverá resgatam jogo esquecido há 50 anos: