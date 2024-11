Em meio às montanhas e ao espírito acolhedor de Guabiruba, uma história de dedicação e amor ao próximo se destaca, tocando corações e transformando vidas.

Desde 1999, Marcelo Nascimento, um nome que hoje ressoa como sinônimo de Natal e magia, iniciou uma jornada que foi além do que ele próprio poderia imaginar.

Inspirado pelo desejo de fazer a diferença, ele vestiu pela primeira vez o manto vermelho e incorporou o icônico Bom Velhinho, levando alegria a crianças, adultos e idosos.

A trajetória em Guabiruba

A trajetória começou de forma simples, mas profundamente significativa, ao lado do grupo Worspik, formado por seu irmão Fabiano e alguns amigos.

Juntos, na véspera de Natal, enchiam as ruas de seu bairro com música, sorrisos e um desfile festivo, enquanto distribuíam balas e presentes.

O impacto era imediato, pois famílias inteiras abriam as portas e os corações para receber um momento de pura magia e esperança.

O acidente

Entretanto, a caminhada de Marcelo foi marcada por desafios que só reforçaram sua fé e determinação.

No Natal de 2009, um grave acidente envolvendo sua sobrinha, Amanda, quase interrompeu o brilho daquele ano.

Assim, apesar do sofrimento imposto pelas adversidades, Marcelo e sua família se mantiveram unidos, confiantes na força da fé.

O desfecho foi milagroso, já que a recuperação plena de sua sobrinha tornou-se um marco na vida de todos.

Missão além de Guabiruba

Inspirado por essa experiência, Marcelo decidiu expandir sua missão, transformando o que era um gesto de amor local em um trabalho de alcance ainda maior.

A partir daquele momento, ele se dedicou a então levar a figura do Papai Noel para lugares onde a esperança é mais necessária.

Desde escolas e hospitais até eventos corporativos e ações beneficentes, Marcelo encontrou formas de espalhar alegria e acolhimento.

Um dos momentos mais emocionantes de sua jornada foi a visita ao Hospital Pequeno Anjo em Itajaí, onde pôde retribuir o cuidado que sua sobrinha havia recebido.

Cada sorriso, abraço e olhar encantado que ele encontra por suas andanças alimenta sua missão e fortalece seu propósito de fazer o bem.

Guabiruba solidária

O trabalho de Marcelo, porém, não se resume à personificação do Bom Velhinho.

Com o apoio incansável de sua esposa, Solange, e amigos, ele transforma os valores arrecadados em doações para entidades, em cestas básicas para famílias carentes e em presentes que reacendem a esperança.

Essa corrente de bondade, movida por pequenos gestos, carrega o verdadeiro significado do Natal, que é o amor, a solidariedade e a compaixão.

Para Marcelo, cada apresentação é uma oportunidade de reviver e compartilhar memórias de infância, resgatando a pureza e a alegria que essa época desperta em todos.

A emoção em cada detalhe, desde o brilho nos olhos de uma criança até os sorrisos dos mais velhos, é a maior recompensa para ele.

Símbolos do Natal

Seu trabalho transcende a figura de Papai Noel, revelando-se como um símbolo vivo do que o Natal representa, ou seja, um tempo de recomeços, união e fé.

Hoje, Marcelo Nascimento não é apenas um personagem do Papai Noel. Ele é, acima de tudo, um embaixador do espírito natalino que inspira a todos com sua generosidade e dedicação.

Seu exemplo prova que, com amor e perseverança, é possível transformar vidas e encher o mundo de magia, um sorriso por vez.

E assim, Guabiruba se enche de orgulho ao testemunhar como um de seus próprios habitantes se tornou um símbolo de esperança e felicidade, espalhando o verdadeiro significado do Natal por onde passa.

Galeria de fotos

Queremos encerrar esta matéria da melhor forma possível, apresentando uma galeria de imagens que retrata o trabalho de Marcelo.

Quem deseja conhecê-lo melhor ou saber mais sobre seu trabalho pode entrar em contato pelo número: (47) 9 9255 1828.

Créditos: Marcelo Nascimento

