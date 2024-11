Prefeitura de Brusque divulga processo seletivo para servente de serviços gerais e agente de serviços especiais

A Prefeitura de Brusque publicou nesta sexta-feira, 29, um edital para contratação em caráter temporário de servente de serviços gerais e agente de serviços especiais. Conforme a prefeitura, a carga horária é de 40h semanais e o valor da remuneração é de R$ 1,780,89.

A função de agente de serviços especiais possui atribuições de limpeza e jardinagem, manutenção e merendeiras.

As inscrições iniciam na próxima segunda-feira, 3, e seguem até o dia 10 de dezembro. Elas podem ser realizadas através do site.

Aqueles que necessitarem de auxílio para as inscrições, poderão ir até o Centro Municipal de Inclusão Digital (CMID), na Arena Brusque, nos dias 5 e 10 de dezembro, onde serão realizados atendimentos das 8h30 até as 11h30.

O edital com todas as informações pode ser acessado no site oficial da prefeitura.

Confira o cronograma do processo seletivo

Período de Inscrições: 03/12/2024 a 10/12/2024;

Publicação da Lista de Inscritos Preliminar: 12/12/2024;

Período de Recursos da Lista de Inscritos Preliminar: 13/12/2024;

Publicação do Julgamento dos Recursos e da Lista Final de Inscritos: 16/12/2024;

Publicação do Resultado Preliminar: 17/12/2024;

Período de Recursos do Resultado Preliminar: 17/12/2024;

Publicação do Julgamento dos Recursos e do Resultado Final: 19/12/2024.

Leia também:

1. Obra do Centro de Inovação de Brusque está prestes a recomeçar

2. Desfile de Natal e inauguração de parque: confira sete coisas para fazer em Brusque e região neste fim de semana

3. Família de adolescente de 15 anos cria vaquinha para custear cirurgia de correção de deformidade no tórax em Brusque

4. Diretor de futebol explica possível SAF do Brusque: “não conseguimos mais tocar”

5. VÍDEO – Carro perde freios e capota no bairro Santa Luzia, em Brusque

Assista agora mesmo!

Minas abandonadas de Guabiruba ainda despertam curiosidade dos moradores: