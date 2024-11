Obra do Centro de Inovação de Brusque está prestes a recomeçar

O processo licitatório do Centro de Inovação de Brusque está perto de chegar ao fim. Desta forma, será definida a empresa que vai concluir a obra. As empresas interessadas tinham até o dia 4 de novembro para enviar propostas. A construção é de responsabilidade do governo de Santa Catarina. O valor da obra gira em torno de R$ 6 milhões.

O prédio fica localizado no bairro Limoeiro. A obra deveria ter sido concluída em 2018. Desde a paralisação definitiva, a estrutura foi se deteriorando. De acordo com o assessor especial da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de SC, Roberto Prudêncio, a licitação está em fase de homologação.

Em maio, foi publicado o edital de licitação para continuidade da obra, mas o processo foi cancelado no mês seguinte devido aos valores serem incompatíveis. Sendo assim, foi necessário readequar o procedimento para que fosse lançado novamente, o que aconteceu em outubro.

“A concorrência eletrônica foi encerrada no dia 4 de novembro. A partir desta data até esta quinta-feira, 28, está em análise pela Secretaria de Infraestrutura do estado”, relata. “Já houve vencedor. Está sendo realizada análise do cronograma, valor e tabela apresentada pela empresa. Está em fase de habilitação da empresa”.

De 98% para 60%

A estimativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina é que, atualmente, a obra está 60% concluída. O serviço já chegou a estar 98% finalizado, mas, desde a paralisação da obra, a estrutura do prédio sofreu danos devido a casos de vandalismo e ao clima.

“É uma notícia muito boa para Brusque e região. Era uma obra muito esperada e que estava parada há muitos anos. Da nossa parte, vamos fazer o possível para que seja finalizada, dada a importância que um Centro de Inovação tem para cidade e região, com aumento de empregos, startups e fomento à inovação e tecnologia”, avalia Roberto Prudêncio.

O prédio do Centro de Inovação fica na rua Itajaí, bairro Limoeiro. O espaço conta com monitoramento por segurança. Da parte externa da estrutura, é possível notar danos gerados na construção, como buracos no teto e falta de janelas.

“Atrasômetro”

Em 2021, o então deputado estadual Bruno Souza, na época do Novo, passou pela cidade e colocou a placa do “atrasômetro” no Centro de Inovação, em tom crítico à demora para conclusão da construção.

“Os governos têm costume de colocar placas e inaugurar obras, sem se preocupar se o projeto vai ser entregue. Meu objetivo com o ‘atrasômetro’ é mostrar para a população o descaso com que o dinheiro é tratado”, criticou o então parlamentar na época.

Histórico

A obra começou em 2017 e tinha previsão de conclusão dentro de um ano. Sete anos se passaram e o Centro de Inovação ainda não foi inaugurado. Após paralisações e retomadas, o prédio chegou perto de ser concluído. Em fevereiro de 2021, o governo do estado informou que a obra estava 98% finalizada.

No mesmo ano, o governo do estado rompeu o contrato com a empresa que executava a obra. Em razão da paralisação, o prédio teve danos gerados pelo clima e vandalismo. O percentual de conclusão da obra hoje não é mais o mesmo que foi projetado em 2021.

Em reunião da Associação Empresarial de Brusque (Acibr) em abril daquele ano, o então secretário de Desenvolvimento Econômico do estado, Luciano Buligon, pediu desculpas pelos atrasos e erros cometidos durante a execução da obra.

“Durante o período deste contrato, alterou-se 13 vezes o gestor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Foram muitos erros, temos que assumir”, disse. “Só tenho que pedir desculpas por todos os atrapalhos ao longo dos últimos anos”, lamentou.

Em junho de 2023, em uma reunião na Acibr sobre o fortalecimento da rede de tecnologia em Brusque, Roberto Prudêncio defendeu a conclusão da obra do Centro de Inovação e disse que levaria a demanda ao governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), com prioridade.

“O espaço físico tem que ser inaugurado. Além de ser um símbolo, será um local de fomento de políticas públicas e desenvolverá todo o entorno. A ‘reivindicação número 1’ que vou levar ao governador, de forma urgente, é mostrar em que pé nós estamos para que a obra seja finalizada”, afirmou na época.

O novo edital de licitação foi publicado em maio, mas cancelado em junho por incompatibilidade dos valores. Desta forma, o relançamento ocorreu em outubro, com previsão para envio das propostas por empresas interessadas até o início de novembro.

