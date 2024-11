A missão de reconstruir

Passada a terrível Série B, o Brusque entra naquele momento de olhar pro que deu errado, ver quanto vai ter que gastar e montar o time para 2025. Dos doze times do campeonato catarinense, o quadricolor é o único que não tem técnico até agora, e sequer consigo achar pista de quem seria o nome ideal, pensando mais ou menos em quanto vai dar pra gastar. Jogadores em fim de contrato também já estão saindo, caso de Wallace, que vai jogar a C do ano que vem no Londrina, e Jhemerson, anunciado anteontem no Operário.

Fontes que entrei contato me contaram que o clube está primeiro pensando em fechar a conta do campeonato deste ano. A diretoria tem alguns fardos para carregar, com os contratos dos uruguaios e de Torres, que encerra no meio do ano que vem com salários altos, e Osman e Paulinho Moccelin, que firmaram acordo de duas temporadas, também com salário grande. Isso, por si só, já compromete boa parte do que estará disponível no ano que vem. Pode contar que muita gente pouco badalada vai chegar por aqui.

Dizem que a situação financeira para 2025 não vai ser tão ruim assim por causa da verba a ser paga pela Libra, que garante um pouco de alívio. A participação na Copa do Brasil também vai ajudar. O time carrega uma exigência natural de fazer o “bate-volta” mais uma vez nesta Série C, e vai ter que se achar de novo. Depois de errar tanto pra contratar em 2024, é hora de olhar pro umbigo, ver o que deu errado e partir pra outra. Dia 18 de janeiro já tem jogo pelo Campeonato Catarinense, e esse regulamento n ovo não permite muitos erros, uma vez que só quatro se classificam.

Dívida

Depois de praticamente um ano, o Brusque finalmente recebeu os R$ 1,2 milhão referentes à venda do atacante Garcez para o Avaí. A informação foi confirmada pelo presidente do clube da capital, Júlio Heerdt, em reunião do Conselho Deliberativo. Segundo ele, o dinheiro caiu na conta do Brusque há duas semanas.

Futsal

O time do Barateiro conquistou, nesta quarta-feira, o título estadual de futsal feminino após golear Chapecó fora de casa pelo placar de 5 a 2. Pena que o mesmo resultado não aconteceu na semifinal do JASC, onde o time brusquense perdeu por 2 a 1 e ficou de fora da final, conquistando apenas a medalha de bronze. De toda forma, a conquista fecha uma boa temporada do time.