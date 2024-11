VÍDEO – Carro perde freios e capota no bairro Santa Luzia, em Brusque

Um carro perdeu os freios e capotou no bairro Santa Luzia, em Brusque, na tarde da quinta-feira, 28. Imagens foram enviadas por um leitor ao jornal O Município.

O acidente aconteceu na rua Mário Mazzolli. De acordo com uma testemunha, o condutor do carro viu que os freios do veículo não estavam funcionando e, para não atingir nenhuma residência da via, dirigiu em direção a um muro.

Neste momento, colidiu contra a parede e capotou. Ele não se feriu. Não foram divulgadas mais informações.

Assista ao vídeo:

Leia também:

1. Desfile de Natal e inauguração de parque: confira sete coisas para fazer em Brusque e região neste fim de semana

2. É mala ou container?

3. Obra do Centro de Inovação de Brusque está prestes a recomeçar

4. Grupamento da Polícia Militar de Guabiruba completa 30 anos neste mês; conheça sua história

5. Mulher fica gravemente ferida em acidente entre caminhões na rodovia Antônio Heil, atualiza PMRv



Assista agora mesmo!

Minas abandonadas de Guabiruba ainda despertam curiosidade dos moradores: