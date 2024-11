Mulher fica gravemente ferida em acidente entre caminhões na rodovia Antônio Heil, atualiza PMRv

Uma mulher de 47 anos ficou gravemente ferida no acidente envolvendo três caminhões registrado na tarde desta quinta-feira, 28, na rodovia SC-486, no bairro Brilhante II, em Itajaí. A colisão ocorreu por volta das 13h50.



A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou que o acidente envolveu um caminhão trator Volvo FH 460, uma carreta e um caminhão VW 8.120. A dinâmica do acidente indica que, inicialmente, o caminhão trator, de Camboriú, seguia no sentido Brusque-Itajaí e teve a preferência cortada pelo caminhão VW 8.120, de Itajaí, que realizava um retorno na rodovia, próximo ao km 14,150.

Após a colisão inicial, o caminhão VW 8.120 atingiu outro veículo, um caminhão M. Benz L 1113, de Blumenau, que aguardava para ingressar na SC-486, na saída da rua José Lana.

Mulher gravemente ferida

A condutora do caminhão VW 8.120, de 47 anos, ficou gravemente ferida e o Samu a encaminhou ao hospital em Itajaí. O motorista do caminhão trator, de 38 anos, sentiu dores no ombro esquerdo, recebeu atendimento no local e foi liberado em seguida. O condutor do M. Benz, de 46 anos, não se feriu.

O Corpo de Bombeiros de Itajaí também foi acionado para atender à ocorrência. A rodovia permaneceu parcialmente interditada até o atendimento completo das vítimas e a liberação da pista, por volta das 17h15.

