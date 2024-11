GALERIA – Com muita música e diversão, formatura do Proerd é realizada em Brusque nesta quarta-feira

Na noite desta quarta-feira, 27, aconteceram as formaturas do Proerd da Polícia Militar de Brusque, na Arena Multiuso. O evento contou com a presença do comandante do 18⁰ Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Pedro Carlos Machado Júnior, entre outras autoridades civis e militares, além de professores, pais e familiares.

Na solenidade se formaram cerca de 2,5 mil alunos. Com a presença das famílias, o público na Arena chegou perto de 6 mil pessoas.

Na ocasião, foi realizada a entrega dos certificados Proerd aos alunos filhos de policiais militares que participaram do programa em 2024. Por fim, todos os alunos Proerd foram presenteados com a mascote Daren. O certificado de todos eles será entregue posteriormente em sala de aula.

“O Proerd não termina na formatura. Isso foi uma sementinha. Toda a sociedade precisa lutar para que as crianças fiquem longe das drogas e da violência. Que festa linda, só nos resta a agradecer a todos”, disse o comandante da PM de Brusque.

