Prefeitura de Brusque define calendário de pagamento de impostos para 2025; confira os prazos

A Prefeitura de Brusque definiu o calendário de pagamento dos impostos para 2025. Nele estão previstos os prazos, reajustes e descontos dos contribuintes.

O pagamento das dez parcelas do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) está disposto de março a dezembro de 2025. O valor mínimo das parcela é R$ 50.

O contribuinte que efetuar o pagamento do IPTU em cota única no vencimento, no dia 10 de março, terá desconto de 15% no valor devido.

Além disso, o contribuinte que realizar o pagamento de três parcelas, com vencimento para 10 de março, 10 de abril e 12 de maio, terá desconto de 10%.

Para os que desejam parcelar nos dez meses, não haverá qualquer acréscimo no valor devido. Por fim, haverá um desconto de 5% no IPTU de 2025 para o contribuinte que estiver com o IPTU do imóvel em dia até o dia 31 de dezembro deste ano.

Confira o calendário de parcelas do IPTU

1ª parcela ou Cota Única – 10/03/2025

2ª parcela – 10/04/2025

3ª parcela – 12/05/2025

4ª parcela – 10/06/2025

5ª parcela – 10/07/2025

6ª parcela – 11/08/2025

7ª parcela – 10/09/2025

8ª parcela – 10/10/2025

9ª parcela – 10/11/2025

10ª parcela – 10/12/2025

Outros impostos

Já o pagamento do Imposto de Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) também poderá ser feito em parcelas ou de forma única. Os pagamentos podem ser feitos de janeiro a junho de 2025. O valor mínimo das parcelas também é R$ 50.

Também foi definido que o vencimento, em cota única, da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLLF), referente a 2025, será no dia 31 de janeiro.

Confira o calendário de parcelas do ISSQN

Cota única – 31/01/2025

1ª parcela – 31/01/2025

2ª parcela – 28/02/2025

3ª parcela – 31/03/2025

4ª parcela – 30/04/2025

5ª parcela – 30/05/2025

6ª parcela – 30/06/2025

Os valores dos tributos municipais foram reajustados em 4,09%, referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de outubro de 2023 a setembro deste ano.

Por fim, a prefeitura aprovou também o valor da Unidade Fiscal Municipal (UFM) para o próximo ano, que será de R$ 5,66.

“Esta proposição é de suma importância para que o órgão municipal fazendário possa iniciar o rito de lançamento tributário dos tributos municipais de 2025, trazendo grande volume de recursos financeiros ao município, a qual os trabalhos devem ocorrer entre a última semana de novembro até a primeira semana de dezembro de 2024”, diz o prefeito André Vechi.

