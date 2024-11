Saiba quem é a atriz catarinense que foi dublê de Ariana Grande no filme Wicked

Isabelle Bernardo, atriz de Joinville, atuou como dublê de Ariana Grande, que interpretou Glinda no aguardado filme Wicked. Apesar de não aparecer diretamente nas cenas finais, Isabelle foi responsável por substituir a estrela em ensaios técnicos.



A seleção para o filme Wicked foi feita através da agência que cuida da carreira de Isabelle. “A agência mandou meu perfil para eles, eles viram que eu tinha as mesmas características da Ari, mesma altura, tom de pele. Mandei fotos, vídeos, testes e fui aceita”, conta Isabelle.

A atriz relembra que a rotina era agitada, com filmagens iniciando cedo e terminando tarde, passando de 12 horas de gravação. “Mas eu nem senti, parece que você não sente cansaço, não senti nada. Só quando você chega em casa e aí vem aquela vontade de descansar. Mas enquanto vocês está trabalhando, é uma sensação de êxtase”, diz Isabelle.

“Foi um sonho, eu não sei nem descrever o que eu sentia. Eu me emocionava de estar ali, no momento que eu estava vivendo aquilo, eu pensava comigo mesmo, como eu vou sentir saudade daquilo”, fala a atriz.

Isabelle Bernardo e diretor de “Wicked” Jon M. Chu | Foto: arquivo pessoal

Em Wicked

Isabelle passava por um processo de produção do cabelo e maquiagem antes das gravações de Wicked. Após isso, ela assistia aos ensaios técnicos, anotava e prestava atenção aos movimentos realizados pela atriz e depois, entrava em cena, e reproduzia os movimentos. Ela conta que o trabalho exige atenção aos mínimos detalhes, precisando se atentar a todos os gestos realizados.

Um dos momentos mais marcantes para a atriz de Joinville foi a gravação da música final do filme, Defying Gravity. “Eu não aguentei de emoção, chorei bastante. Aliás, muita gente chorou com essa música, ficou muito linda e tomou conta do set”, relembra Isabelle.

Trajetória como atriz

Natural de Atibaia (SP), Isabelle teve uma infância de mudanças constantes, mas foi em Joinville, para onde se mudou definitivamente em 2011, que sua paixão pela atuação floresceu.

“Desde os 4 anos já montava peças de teatro com minhas amiguinhas. Aos 7, participei de oficinas na escola, mas me aprofundei mesmo em 2016, com um curso profissionalizante na cidade”, conta.

Em 2017, Isabelle embarcou em um mochilão pela Europa, onde integrou grupos de teatro independentes em diversos países. Dois anos depois, se estabeleceu na Inglaterra, onde começou a trabalhar profissionalmente como atriz em 2021.

“No início, fazia de tudo para me sustentar. Até que, panfletando com um senhor, descobri que ele havia trabalhado em grandes produções. Ele enviou meu material para agências, e foi assim que as oportunidades começaram a surgir”, relembra.

A carreira internacional de Isabelle inclui participações em grandes produções, como Velozes e Furiosos 10 e Beetlejuice 2, onde foi dublê de corpo da atriz Jenna Ortega.

Projetos futuros e inspirações

No Brasil, Isabelle participou recentemente do longa Primeira Música, gravado em Jaraguá do Sul. A obra de João Chiodini e Carlos Schoreder tem a participação da atriz Denise Weinberg, que é uma das inspirações de Isabelle.

Além disso, a atriz prepara-se para retornar à Inglaterra no próximo ano para trabalhar em um novo projeto derivado do premiado curta-metragem Pan, escrito por Mariana Salek, sobre ataques de pânico, que já conquistou reconhecimento em festivais internacionais, incluindo um festival em Cannes, com curadoria de Viola Davis.

Inspirada por grandes nomes como Fernanda Montenegro, Meryl Streep e Jennifer Lawrence, Isabelle Bernardo continua trilhando sua jornada com determinação e paixão. “Desde criança, eu sabia que queria ser atriz”, comenta.

Isabelle também relembra que adorava a novela “A Favorita”, da TV Globo. A novela, protagonizada por Cláudia Raia e Patrícia Pillar em 2008, era assistida todos os dias. “Chegava no horário da novela e eu tinha que estar no sofá assistindo e eu brigava com todo mundo se estivesse fora da Globo, eu era vidrada nessa novela. Isso também me inspirou, a Cláudia Raia é uma inspiração para mim”, conta.

Jessica Lange também foi uma grande inspiração para a atriz. “Eu gostava muito de American Horror Story, foi aí que eu comecei a ver os filmes dela mais antigos, que fez eu me apaixonar ainda mais pelo audiovisual”, diz Isabelle.

