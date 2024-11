Suspeita de receptação de veículos furtados leva polícia a cumprir mandado em oficina de Brusque

Na tarde desta quinta-feira, 28, a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Brusque, cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma oficina mecânica na cidade. A ação ocorreu devido à suspeita de receptação de veículos furtados.

Durante a busca, os policiais encontraram vários veículos, tanto de proprietários quanto de clientes da oficina. No entanto, nenhum apresentou irregularidades. A Polícia Civil apreendeu documentos e aparelhos celulares para dar continuidade às investigações.

Suspeita de receptação

A Vara do Juiz das Garantias de Itajaí emitiu o mandado com o apoio do Ministério Público e a solicitação da Polícia Civil de Brusque. As investigações seguem em andamento. Entretanto, não foram divulgados mais detalhes sobre a ocorrência.

