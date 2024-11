O calor sentido nos últimos dois dias, combinado com a previsão meteorológica para esta quinta-feira, 28, em Brusque e região, sinaliza um padrão climático marcado pela instabilidade.

As expectativas indicam um cenário propício para pancadas de chuva, acompanhadas de possíveis trovoadas, que podem se intensificar em alguns pontos.

Essa configuração exige um planejamento antecipado no que tange às atividades ao ar livre.

Para esclarecer e oferecer uma análise detalhada sobre o tema, consultamos então o meteorologista Piter Scheuer.

Confira a íntegra de sua nota técnica, com orientações e projeções essenciais para a população de Brusque e região, logo após a foto.

Previsão para a quinta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

O boletim meteorológico para esta quinta-feira destaca um padrão climático instável sobre Brusque e outras cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

De acordo com as últimas atualizações dos modelos, espera-se uma alternância entre possíveis momentos de sol, especialmente pela manhã, e a presença constante de nebulosidade.

Embora as temperaturas não ultrapassem os 30°C na maioria das áreas e, em algumas, fiquem até abaixo disso, o abafamento será constante devido à maior nebulosidade, bem como à alta umidade do ar.

Aliado a esse padrão térmico de verão, a previsão do tempo indica a possibilidade de pancadas de chuva, acompanhadas de trovoadas a qualquer momento do dia.

Os eventos de maior intensidade, como possíveis temporais, podem ocorrer de forma muito isolada, atingindo apenas algumas áreas e deixando outras sem impacto significativo.

Previsão para a sexta-feira

Para a sexta-feira, os modelos meteorológicos indicam a continuidade desse atual padrão instável.

Espera-se períodos de sol, intercalados com risco de pancadas de chuva, acompanhadas de trovoadas, especialmente a partir da tarde, de forma semelhante ao observado nesta quinta-feira.

Mesmo assim, a previsão sugere períodos aproveitáveis para atividades ao ar livre, mas sem predomínio total do tempo seco.

Previsão para o fim de semana

Para o fim de semana, tanto no sábado quanto no domingo, o tempo não deve se firmar totalmente em Brusque e região.

O padrão instável sinaliza continuar, potencializando pancadas de chuva, intercaladas com momentos de tempo seco.

Inicialmente, o domingo promete ser um pouco mais aproveitável para atividades externas, sob possíveis aberturas de sol mais prolongadas.

Contudo, o risco de chuva continuará presente.

Monitoramento

Por fim, reforçamos que todas as previsões estão sujeitas a ajustes à medida que novos dados meteorológicos são analisados.

Seguimos, portanto, acompanhando as atualizações para trazer informações confiáveis e relevantes aos leitores desta prestigiada coluna.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora se volta para o monitoramento das condições climáticas observadas na região de Brusque durante a madrugada desta quinta-feira.

As informações foram então coletadas pela rede Groh Estações, que acompanha as variações meteorológicas em tempo real.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho, para cada local descrito em anexo.

A apuração também apresenta os volumes de chuva registrados em cada local mencionado no anexo, no período entre a meia-noite e as primeiras horas da manhã, conforme destacado nos campos azuis.

Fotos dos leitores

Para concluir, aproveite para conferir as incríveis fotos enviadas por nossos leitores, que registraram com sensibilidade do amanhecer desta quinta-feira em diferentes locais.

Diante disso, desfrute dessas cenas inspiradoras.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 16

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 9

