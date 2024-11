Acidente entre carreta e caminhão é registrado na rodovia Antônio Heil

Um acidente entre dois caminhões foi registrado na tarde desta quinta-feira, 28, na Antônio Heil, em Itajaí. O acidente ocorreu na região do bairro Brilhante II. Segundo testemunhas, uma pessoa ficou presa entre às ferragens.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMRV) e Corpo de Bombeiros de Itajaí foram acionadas para atender a ocorrência.

De acordo com informações de testemunhas, uma carreta seguia sentido Brusque-Itajaí quando uma pessoa que conduzia o caminhão fez o retorno no trecho e, supostamente, não teria visto a carreta na rodovia, momento em que o acidente aconteceu.

Ainda conforme testemunhas, com a colisão, os veículos foram projetados até um outro caminhão que estava parado na região. Entretanto, não foi possível confirmar a dinâmica do acidente com as autoridades até o momento.

Uma mulher que conduzia um dos veículos ficou presa às ferragens. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.

Matéria em atualização

Leia também:

1. Prefeito Alcir Merizio suspende processo de transição de governo em Botuverá; Victor Wietcowsky critica decisão

2. VÍDEO – Durante apresentação de Natal, homem ameaça pais com foice em escola de Guabiruba

3. VÍDEO – Policial militar joga futebol com crianças na rua em Indaial e viraliza

4. Jovem de 18 anos capota carro no bairro Guabiruba Sul

5. Prefeitura procura lar definitivo para cães resgatados em Brusque; saiba como adotá-los

Assista agora mesmo!

Minas abandonadas de Guabiruba ainda despertam curiosidade dos moradores: