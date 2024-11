CDL de Brusque realiza Super Sábado no bairro Dom Joaquim neste fim de semana

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL Brusque), por meio do núcleo de Dom Joaquim, promove neste sábado, 30, mais uma edição do Super Sábado.

Anteriormente a ação estava programada para acontecer no dia 19 de outubro, mas foi remarcada devido às chuvas.

O evento, semelhante às edições do Sábado Fácil, acontece exclusivamente no bairro, na referida data, das 8h às 13h. Haverá diversas ações para adultos e crianças no pátio da paróquia Santa Catarina.

Na oportunidade o público terá orientações de saúde e serviços como atividades educativas, brinquedos recreativos, vacinação, sorteios de brindes das empresas nucleadas, apresentação musical, artesanato e trenzinho.

O presidente da CDL de Brusque, Valter Kohler, conta que o Super Sábado tem como objetivo estimular e valorizar o comércio nos bairros. “Proporcionando proporcionando aos consumidores uma manhã com diversas opções de lazer. Convidamos os moradores da região para prestigiar a ação, desfrutando das atividades e serviços. Além de claro, de fazer suas compras no comércio local”.

O evento tem o apoio do Sesi, Loja Eliana, Posto Memo, Sicoob, Panificadora Raquel, Agrocampo, Vale do Cedro, Oficina do Zeca e Neila Salão de Beleza.

