Jhemerson deixa o Brusque e acerta com Operário-PR para 2025

O Operário-PR anunciou o meia Jhemerson como novo reforço. O atleta de 27 anos, esteve no Brusque nesta temporada e assinou pré-contrato com o Fantasma até o final de 2025.

Além do Brusque, o atleta tem passagens por Tombense- MG, Confiança-SE e, em 2017, conquistou o título do Campeonato Baiano, atuando pelo Vitória.

Em seu anúncio pelo novo clube, o jogador disse: “Agradeço a diretoria pela confiança em acreditar no meu trabalho e poder vestir o manto alvinegro. Quero, junto com meus companheiros, cumprir com todos os objetivos da temporada”.

Pelo Brusque, Jhemerson fez 33 jogos, dois gols e três assistências.

Leia também:

1. Prefeito Alcir Merizio suspende processo de transição de governo em Botuverá; Victor Wietcowsky critica decisão

2. VÍDEO – Durante apresentação de Natal, homem ameaça pais com foice em escola de Guabiruba

3. VÍDEO – Policial militar joga futebol com crianças na rua em Indaial e viraliza

4. Jovem de 18 anos capota carro no bairro Guabiruba Sul

5. Prefeitura procura lar definitivo para cães resgatados em Brusque; saiba como adotá-los

Assista agora mesmo!

Minas abandonadas de Guabiruba ainda despertam curiosidade dos moradores: