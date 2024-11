VÍDEO – Durante apresentação de Natal, homem ameaça pais com foice em escola de Guabiruba

Na noite da quarta-feira, 27, um homem foi até a escola Paulo Schmidt, em Guabiruba, com uma foice e ameaçou pais durante uma apresentação de Natal. O caso aconteceu por volta das 20h.

O secretário da Associação de Pais e Professores (APP), Eduardo Kleine, afirma que o homem mora próximo a escola e é conhecido por causar tumultos na região. Ele diz que sempre que acontece um evento na escola o homem causa transtornos.

“Já pela tarde da quarta, quando o pessoal estava fazendo a montagem da apresentação, ele foi até a escola sondar e acreditamos que ele se preparou para isso. De noite, ele começou a jogar rojões em direção às crianças e às pessoas que estavam passando no acesso à escola”.

Eduardo explica que a apresentação aconteceu na quadra da escola, que possui uma grade e uma entrada. Ele afirma que o homem não entrou na unidade, ficou apenas do lado de fora jogando os rojões.

“Nos juntamos em cinco ou seis pais para pedir para ele parar, mas ele perdeu o controle nessa hora. Ele foi para casa e voltou com uma foice ameaçar os pais. Foi uma situação bem complicada. Ele tentou bater com a foice em alguns dos pais”.

Segurança na escola

À reportagem, uma funcionária da escola afirmou que a Polícia Militar foi chamada e o homem foi contido. Ela também afirma que outras situações como essa já foram causadas pelo morador.

“Sempre que fazemos alguma ação com as crianças sem os pais, contratamos um segurança. Nas outras vezes ele só vinha e se desentendia com o segurança, mas dessa vez ele voltou com uma foice”.

Ela afirma que o homem não aparentava estar embriagado, mas que falou para um dos pais que teria ‘tomado um aperitivo”.

Assista ao vídeo:

