Saiba quando a Carreata de Natal Havan passará por Brusque

A Carreata de Natal Havan chegará a Brusque no dia 21 de dezembro. O desfile inicia a partir das 18h, com saída em frente à megaloja Havan, na rodovia Antônio Heil.

A população poderá conferir um show de luzes e também a presença do Papai Noel. Haverá distribuição de balas e bastão de doces. A carreata conta com três caminhões iluminados com LED.

Programação

A carreata possui programação de cinco semanas passando por Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ela iniciou no dia 17 de novembro e irá até o dia 21 de dezembro.

A Havan informa que a programação está sujeita a eventuais alterações. Para obter mais informações, basta acessar o site da loja.

