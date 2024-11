“Gostava de viver”: amigos se despedem de homem que morreu atropelado na Beira Rio, em Brusque

Ao jornal O Município, Cristiano Oliveira Santos falou sobre sua amizade com Jean Carlos Oliveira, o homem que morreu atropelado por um caminhão na avenida Beira Rio, em Brusque.

Jean era proprietário da academia VJL Fitness, localizada em Botuverá, e foi lá que Cristiano o conheceu, há seis anos.

“Toda semana eu encontrava ele na academia. Ele sempre cumprimentava todo mundo, era um homem muito simpático que gostava de viver. Sempre estava investindo na academia. Estou muito chocado”.

Outro homem também se despediu de Jean nas redes sociais. Ele se refere a ele como “uma pessoa maravilhosa”. Uma mulher também lembra de Jean como “uma pessoa incrível e cheia de bondade”.

A academia informou que está fechada nesta quinta-feira, 28, e divulgou uma nota de pesar nas redes sociais.

“Com enorme pesar, toda a equipe VJL Fitness comunica o falecimento de Jean Carlos Oliveira, proprietário da academia e líder querido. Nesse momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos, e expressamos os nossos sinceros sentimentos”, diz a nota.

O acidente

O acidente foi registrado por volta das 15h, na avenida Beira Rio, esquina com os Correios. O motorista do caminhão relatou ao Corpo de Bombeiros que o acidente aconteceu quando a vítima atravessou repentinamente a via.

As equipes de resgate chegaram ao local e encontraram o homem em parada cardíaca. Os socorristas realizaram os procedimentos de reanimação, mas ele não sobreviveu.

