Identificado homem que morreu atropelado por caminhão na Beira Rio, em Brusque

Foi identificado como Jean Carlos Oliveira o homem que morreu atropelado por um caminhão na avenida Beira Rio, em Brusque, na tarde da quarta-feira, 27. A identificação foi confirmada por um amigo de Jean ao jornal O Município.

Jean era proprietário da academia VJL Fitness, localizada em Botuverá. Ela deixa a esposa e filhos enlutados. Até a publicação desta matéria não há informação de velório e sepultamento de Jean.

A academia informou que está fechada nesta quinta-feira, 28, e divulgou uma nota de pesar nas redes sociais.

“Com enorme pesar, toda a equipe VJL Fitness comunica o falecimento de Jean Carlos Oliveira, proprietário da academia e líder querido. Nesse momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos, e expressamos os nossos sinceros sentimentos”, diz a nota.

O acidente

O acidente foi registrado por volta das 15h, na avenida Beira Rio, esquina com os Correios. O motorista do caminhão relatou ao Corpo de Bombeiros que o acidente aconteceu quando a vítima atravessou repentinamente a via.

As equipes de resgate chegaram ao local e encontraram o homem em parada cardíaca. Os socorristas realizaram os procedimentos de reanimação, mas ele não sobreviveu.

Leia também:

1. Previsão do tempo coloca Brusque sob instabilidade nesta quinta-feira

2. Reforma administrativa em Brusque deve recriar secretaria e dividir outra em duas; veja possibilidades

3. Prefeito Alcir Merizio suspende processo de transição de governo em Botuverá; Victor Wietcowsky critica decisão

4. Prefeitura de Brusque define calendário de pagamento de impostos para 2025; confira os prazos

5. GALERIA – Com muita música e diversão, formatura do Proerd é realizada em Brusque nesta quarta-feira



Assista agora mesmo!

Minas abandonadas de Guabiruba ainda despertam curiosidade dos moradores: