Sequência de filme de animação, Moana 2 chega aos cinemas de Brusque; confira programação

Sequência da animação musical da Disney, Moana 2 acompanha o reencontro de Moana e Maui para uma nova aventura pelos mares. O filme está disponível no Cine Gracher do shopping e da Havan.

Passados três anos desde a última jornada marítima, um chamado de seus ancestrais leva a jovem de volta para águas perigosas e distantes da Oceania com um grupo improvável de marinheiros. Com a ajuda também do semideus Maui, ela deve quebrar uma maldição terrível que um deus cruel e com sede de poder colocou sobre uma das ilhas de seu povo.

Nessa missão, Moana e sua equipe vão desbravar novos territórios e enfrentar velhos e novos inimigos, como monstros marítimos, feitiços e deuses do mal. Tudo isso em busca de reconectar sua nação e assegurar a paz dos oceanos.

Confira o trailer:

CINE GRACHER 1

MOANA 2 – SESSÃO TEA

Dublado / 14h

MOANA 2

Dublado / 17h (3D)

WICKED

Dublado / 20h

CINE GRACHER 2

GLADIADOR II

Dublado / 17h

OPERAÇÃO NATAL

Dublado / 18h e 20h30

CINE GRACHER 3

MOANA 2

Dublada / 16h e 18h30

AINDA ESTOU AQUI

Dublado / 20h30

CINE GRACHER HAVAN 1



MOANA 2

Dublado / 16h30, 19h (3D) e 21h15 (3D)

CINE GRACHER HAVAN 2

MOANA 2

Dublado / 15h

VENOM: A ÚLTIMA RODADA

Dublado / 17h

AINDA ESTOU AQUI

Dublado / 20h

CINE GRACHER HAVAN 3

WICKED

Dublado / 16h

GLADIADOR II

Dublado / 20h30

Legendado / 20h30

