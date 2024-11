Grupamento da Polícia Militar de Guabiruba completa 30 anos neste mês; conheça sua história

A Polícia Militar comemorou o aniversário de 30 anos do 3º Grupo do 18º Batalhão de Polícia Militar em Guabiruba, na última semana.

Atualmente comandado pelo subtenente Murilo Wilke, o agrupamento conta com 11 agentes para uma população de aproximadamente 26 mil habitantes. Integrando o batalhão de Brusque, a região figura entre as mais seguras do Brasil.

A Polícia Militar chegou em Guabiruba por volta de 1993, onde policiais assumiam o serviço na companhia da PM de Brusque e se deslocavam até Guabiruba para fazer o policiamento.

Naquela época, a PM de Guabiruba era responsável por cuidar de uma população de 10.673 habitantes. A primeira instalação do grupo foi em uma pequena base junto com a Polícia Civil, localizado na rua Brusque, ao lado da Prefeitura de Guabiruba.

Aproximadamente um ano após a instalação que servia como base de apoio, foi iniciada a construção das obras do atual prédio da PM. Os trabalhos foram finalizados em agosto de 1994. A partir daí, os agentes passaram a assumir o serviço no próprio espaço, e isso marca a instalação do Grupo Policial Militar em Guabiruba.

Primeiro comandante e efetivo

Com a nova instalação, o primeiro comandante foi o cabo José Ademir Cypriano. Depois de um ano da conclusão das obras, o efetivo de Guabiruba então é recolhido para a companhia de Brusque, permanecendo apenas três policiais militares lotados do município guabirubense e um quarto agente deslocado da companhia de Brusque para suprir a ausência dos agentes de Guabiruba durante as férias.

Ao longo dos 30 anos, outros comandantes também contribuíram com a história do grupamento: primeiro sargento Valmor Coelho; subtenente Moacir Brandes; subtenente Marciano Lucio Panca; subtenente Weverton Martins Brandão, “além de outros policiais militares que passaram pela cidade somando, de alguma forma, para segurança de todos”.

Ocorrências marcantes

Além de fazer a segurança diária da região, e de festas como a da Integração e Pelznickelplatz, o grupamento de Guabiruba relembra ocorrências marcantes das quais os policiais participaram. Entre elas, momentos de calamidade pública como o período da Covid-19; a enchente de 2008; assalto do banco Besc, entre outros fatos.

Uma ocorrência marcante para o sargento Genésio, subcomandante do 3º Grupo e que está há 25 anos atuando em Guabiruba, foi a explosão de caixas eletrônicos das agência bancárias dos HSBC e Viacredi, na rua Vereador Érico Truppel, no dia 21 de dezembro de 2011. Ele conta que ações aconteceram de forma simultânea e mobilizaram as equipes durante a madrugada.

“Embora não estivesse de serviço no momento da ocorrência, assumi o serviço antes do horário normal para auxiliar no isolamento do local até a chegada do grupo Antibomba da Polícia Militar de Florianópolis”, afirmou Genésio. Isso porque os criminosos haviam deixado no local uma carga de dinamites.

Assim, compondo o 18º Batalhão da Polícia Militar e sendo uma das regiões mais seguras do Brasil, o 3º Grupo se diz orgulhoso em fazer parte desta realidade. E que estão comprometidos em “manter e melhorar cada vez mais os índices de segurança, exercendo sua vocação de Guardião do Vale do Tear”.

