Deputados de oposição já falam em CPI para investigar contratos sem licitação do governo do estado

Munição

Os deputados Fabiano da Luz (PT) e Matheus Cadorin (Novo) tem munição em mãos para bater no governador Jorginho Mello. Cobram explicações sobre os contratos sem licitação que estão sob análise do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado. São: telemedicina, R$ 600 milhões; na Educação, R$ 956 milhoes; no Detran, R$ 60 milhões; e empresas de software para hospitais, R$ 4 milhões. Já se fala numa CPI para apurar os casos.

Aborto legal

A lei brasileira sobre o aborto é tida como uma das mais sensatas. Mas a deputada bolsonarista Caroline de Toni (PL-SC) fez de tudo e conseguiu, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, aprovar, anteontem, projeto de emenda constitucional, com seu apoio, que proíbe interrupção da gravidez mesmo em caso de risco de vida da mulher grávida, má-formação cerebral do feto e gravidez originária de estupro. Na mesma comissão a PEC teve a defesa de outro deputado federal catarinense, Gilson Marques (Novo).

Foco

Chama a atenção a recente cobertura maciça e quase sempre negativa que o jornal “O Globo” dá ao atual governo estadual de SC. Faz isso desde que Bolsonaro obteve por aqui vitórias expressivas no primeiro e segundo turno que o levaram à presidência. Ontem, por exemplo, não só deu imenso destaque à iniciativa do Tribunal de Contas do Estado em suspender parceria com empresa de telemedicina do Piauí, como estampou foto do governador Jorginho Mello ao lado de…Bolsonaro. Companhia que na percepção jornalística isenta, seria totalmente dispensável.

Taxa turística

A exemplo de Bombinhas, um dos mais famosos destinos de águas termais do Brasil, Caldas Novas, em Goiás, também vai cobrar a famigerada taxa de preservação ambiental dos turistas, através de sua prefeitura. O valor, que começa a ser cobrado em janeiro de 2015, vai do mínimo de R$ 4,50, para motocicletas, a até 183, para ônibus. Carros de passeio pagarão R$ 36,50. Merece boicote.

Cancelada

Academias de ginástica de SC e Rio Grande do Sul uniram-se para proibir, em todas elas, o ingresso da criadora de conteúdo adulto e influencer Indianara Jung. Com um milhão de seguidores, a deslumbrada publicou vários vídeos em rede social encostando sensualmente partes intimas de seu corpo em alguns aparelhos, com direito a plateia masculina ao fundo.

Estratégia

Lula é esperto. Ao propor a isenção de Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais junto ao pacote de corte de gastos, quer difundir o discurso de que a tesoura orçamentária é para beneficiar os mais pobres. E deixou para o Congresso decidir se amplia impostos dos mais ricos para bancar o alivio fiscal para quem ganha menos.

Batuta

A novíssima Orquestra Filarmônica Catarinense (OFiC) começa a passar das fronteiras catarinenses e faz a sua estreia em Curitiba na próxima terça-feira, na Capela Santa Maria Espaço Cultural. Sob a regência do famoso maestro Roberto Minczuk e com o pianista Pablo Rossi como solista, o concerto une obras clássicas e contemporâneas em um dos espaços culturais mais prestigiados da capital paranaense.

Livre acesso

Mais um projeto importante ficou pronto para aprovação no Legislativo estadual: cria a carteira de identificação do portador de próteses e placas metálicas. Assim, tem livre acesso a estabelecimentos que possuam portas magnéticas, equipamento detectores de metais ou dispositivos de segurança semelhantes onde, atualmente, sofrem todo tipo de constrangimento.

Visita virtual

Outro projeto que vai para votação estende o direito à visita virtual de familiares a pacientes internados em isolamento por precaução de contato ou que estejam impossibilitados, por outros motivos, de receber visitas presenciais. Direito que foi garantido a pacientes internados com covid-19.

Otimismo

O Observatório da Federação das Indústrias de SC (Fiesc) aponta que a confiança do empresário industrial catarinense subiu para 52,7 pontos em novembro, o maior nível registrado no ano. A escala vai de 0 a 100 e o indicador acima de 50 pontos demonstra otimismo. Mais: o índice de utilização da capacidade instalada nas fábricas de SC foi de 79% no mesmo mês, o percentual mais alto de 2024.