Diretor de futebol explica possível SAF do Brusque: “não conseguimos mais tocar”

O diretor de futebol do Brusque, André Rezini, detalhou a situação financeira do clube em entrevista à Rádio Cidade nesta quinta-feira, 28. Ele afirma que a diretoria pode optar por não continuar os trabalhos futuramente e já busca a possibilidade de transformar o Brusque em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

No dia 19 de novembro, o Brusque convocou uma assembleia para discutir a aprovação de adequações necessárias no estatuto para possibilitar uma eventual transformação do clube para o modelo de SAF. A reunião está marcada para o dia 10 de dezembro, a partir das 18h30.

“Está muito complicada a situação financeira do Brusque. O presidente está bem preocupado. Estamos fazendo tudo com bastante cautela. Quem sabe, com muita cautela, responsabilidade e diálogo, uma possível SAF”, diz André Rezini. “Ninguém vai rifar o clube ou botar na mão de qualquer ‘picareta’. A diretoria também tem esse receio”, garante.

Para Rezini, este pode ser o caminho tomado pela diretoria caso não consiga encontrar outra forma de obter resultados positivos. Ele destaca o crescimento e as conquistas do Brusque nos últimos anos, com ascensão à Série B e bons desempenho no estadual, inclusive com título.

Por outro lado, o diretor de futebol lamenta as críticas que vem recebendo. “Isso vai cansando. Receber críticas está tudo certo, mas vai enjoando. Estamos entendendo que está na hora de dar uma respirada”, comenta.

O ano do Brusque terminou no domingo, 24, com a derrota por 3 a 0 para o América-MG em Belo Horizonte, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O quadricolor foi rebaixado para a Série C na 19ª posição, com 36 pontos, junto com Ponte Preta, Ituano e Guarani.

“Nós não conseguimos mais tocar. Não existe forma de tocar com grandes orçamentos, com clubes de grande tradição, com investimentos altos. As SAFs, esses investidores, esses grupos estão vindo muito fortes e nós não conseguimos mais. Não dá”, avalia.

Os próximos passos

Ainda durante a entrevista, André Rezini citou possíveis transferências de atletas. O Brusque tem interesse em manter Paulinho Moccelin e fazer acordo com Osman. Ele relata que há muitos pedidos de empréstimo de jogadores por clubes da Série B.

O diretor relata que a ideia é manter a base do elenco, que passa por tentativa de renovar com Rodolfo Potiguar, Diego Mathias, Mocellin e outros atletas. O Brusque prepara acerto para devolver os uruguaios Pollero, Ocampo e Agustín González.

“O Brusque está todo atrapalhado financeiramente. Nós gostaríamos de ficar com o Agustín González, que é um meia-esquerda muito qualificado, mas são valores altos. Estamos conversando para fazer um ‘bem bolado’ para devolver os três, pois não vamos conseguir pagar os altos salários deles”.

Após a derrota para o América-MG, o técnico Marcelo Cabo anunciou a saída do Brusque. Ele foi contratado pelo Água Santa, clube que disputará o Campeonato Paulista e a Série D do Campeonato Brasileiro em 2025.

A diretoria ainda não definiu quem será o novo treinador e trabalha em cima de alguns nomes. Entretanto, as conversas com técnicos ainda são iniciais. A intenção é que o novo treinador do quadricolor seja definido até semana que vem.

