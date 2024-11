Maria Odete Muller, ex-professora da escola Feliciano Pires, morre aos 92 anos

Morreu na madrugada desta sexta-feira, 29, em Brusque, aos 92 anos, Maria Odete Muller, uma ex-professora da escola Feliciano Pires.

Ela foi professora na instituição entre os anos de 1950 a 1980. Maria morava no Centro e faleceu no Hospital Imigrantes. O velório dela acontece na Capela Parque da Saudade. Já o sepultamento será realizado no Cemitério Parque da Saudade, às 17h, desta sexta-feira.

Maria Odete era natural de Itajaí. Ela deixa oito filhos, 12 netos, 16 bisnetos, familiares e amigos enlutados.

Nas redes sociais, amigos e alunos lamentaram o falecimento da ex-professora. “Uma vizinha querida, que marcou a minha infância. Que ela descanse em paz. Meus sentimentos a família”, disse uma mulher.

Em outro comentário, outra pessoa disse: “pessoa maravilhosa, trabalhamos juntos quando iniciei minha carreira na educação. Meus sentimentos”.

Diversas outras pessoas comentaram que foram alunos de Maria Odete e também lamentaram a morte da ex-professora.

Leia também:

1. Obra do Centro de Inovação de Brusque está prestes a recomeçar

2. Desfile de Natal e inauguração de parque: confira sete coisas para fazer em Brusque e região neste fim de semana

3. Família de adolescente de 15 anos cria vaquinha para custear cirurgia de correção de deformidade no tórax em Brusque

4. Diretor de futebol explica possível SAF do Brusque: “não conseguimos mais tocar”

5. VÍDEO – Carro perde freios e capota no bairro Santa Luzia, em Brusque

Assista agora mesmo!

Minas abandonadas de Guabiruba ainda despertam curiosidade dos moradores: