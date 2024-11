Será aberto na noite deste sábado, 30, o presépio do Mini Sítio do Vô Paulo, no bairro Santa Rita, em Brusque. O morador do bairro monta o presépio no quintal de casa há cerca de 25 anos. A abertura deve acontecer às 19h30 e não será possível entrar no espaço do Mini Sítio.

Localizada na rua Vitório Demarche, 113, quando as luzes estão acesas, a residência chama atenção de todos que passam pela via. Ele conta que o amor da família é a principal motivação para a montagem do presépio todos os anos.

“Não seria possível fazer nada sem o apoio e o amor da minha família. Faço isso para meus filhos, sem eles não teria como fazer”.

E menciona ainda que monta o presépio como se morasse no campo, por isso, ele é organizado de forma natural. “No pasto, um galho cai, os bichos ficam sujos. É assim que faço o presépio, como se fosse em um campo onde tem a casa e o lugar onde os animais ficam. Aqui tem tudo para eles. Comida, água e pasto”.

