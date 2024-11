Defesa Civil de SC alerta para temporais entre domingo e segunda-feira em Brusque e região

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta na manhã deste sábado, 30, por conta de previsão de temporais com rajadas intensas de vento entre domingo e segunda-feira, 1º e 2.



Brusque e parte do Médio Vale do Itajaí estão em observação. Já Extremo Oeste, Oeste, Meio-Oeste, Planalto Norte, Planalto Sul, Alto Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Litoral Sul estão em atenção.

Confira o alerta de temporais

Entre o domingo e a segunda-feira, a passagem de uma frente fria favorece condições para temporais em toda Santa Catarina, podendo ser severos no Grande Oeste. Nas áreas em laranja do mapa o risco é alto para ocorrências associadas a alagamentos, enxurradas pontuais, destelhamentos e danos na rede elétrica. Nas áreas em amarelo o risco é moderado.

As instabilidades começam a atuar de forma isolada na tarde do domingo (01), principalmente no Grande Oeste e áreas de divisa com o RS. Já entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira, com o avanço da frente fria, os temporais ganham força e vêm acompanhados de raios, chuva intensa, vendaval e eventual queda de granizo, sobretudo entre o Grande Oeste e o sul de SC. No decorrer da segunda a instabilidade avança para as demais regiões e no norte catarinense os temporais devem ser caracterizados, principalmente, por chuva intensa, não se descartando rajadas de vento pontuais.

Assista agora mesmo!

Minas abandonadas de Guabiruba ainda despertam curiosidade dos moradores: