Os moradores de Brusque e demais cidades no Vale do Itajaí-Mirim, que planejam atividades ao ar livre neste domingo, 1, devem manter vigilância frente às condições do tempo previstas.

Apesar da expectativa sinalizar a presença do sol, o clima não deve firmar completamente, mantendo o risco de chuvas, padrão meteorológico que, por sinal, caracterizou os últimos dias de novembro.

O abafamento segue presente, embora sem calor intenso.

As temperaturas devem variar entre 25°C e 28°C, influenciadas pela maior cobertura de nuvens prevista.

Para entender melhor o cenário meteorológico previsto, contamos com o apoio do meteorologista Leandro Puchalski.

Ele vem detalhar a previsão em sua análise completa, que você pode conferir logo após a imagem.

O tempo neste domingo

*Boletim: Leandro Puchalski >>

A previsão do tempo para este domingo indica a manutenção da vigilância por parte dos moradores de Brusque e região, que planejam atividades ao ar livre.

De acordo com as últimas atualizações dos modelos meteorológicos, o dia deve apresentar bons períodos de tempo seco, com alternância entre aberturas de sol e variação de nuvens.

Entretanto, persiste o risco de umidade, sobretudo a partir da tarde em direção à noite.

No entanto, caso a chuva se confirme, tende a ser de forma muito isolada, não afetando todas as áreas.

É possível que haja um aguaceiro em um ponto, enquanto áreas próximas permaneçam praticamente sem registros de precipitação.

Quanto às temperaturas, o abafamento segue presente, embora sem extremos.

As máximas previstas devem variar entre 25°C e 28°C, dependendo diretamente da quantidade de sol.

Caso o céu apresente mais aberturas, os termômetros podem superar esse intervalo.

Já sob maior predominância de nuvens, as temperaturas tendem a permanecer dentro desse limite.

Monitoramento

Essas informações, pois, refletem as mais recentes atualizações meteorológicas disponíveis.

Vale ressaltar que previsões climáticas estão sujeitas a alterações frequentes, conforme novos dados são incorporados.

Seguiremos monitorando a situação e atualizando com informações relevantes sempre que necessário.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste domingo, destacamos agora as informações sobre o monitoramento das condições climáticas então registradas na região brusquense durante a madrugada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, indicando os valores para cada local mencionado em vermelho.

Confira também, os dados sobre a quantidade de chuva registrada em cada área destacada nos campos azuis, no período entre a meia-noite e as primeiras horas do dia.

Fotos dos leitores

Por fim, não deixe de conferir as incríveis fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada uma delas captura a essência de como a manhã deste domingo começou nos locais mencionados nas legendas.

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 14

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

