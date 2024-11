Anselmo Venera, aposentado de 59 anos e morador do bairro São Pedro, em Brusque, está desfrutando de momentos inesquecíveis na pesca nesta última semana de novembro.

Apaixonado pela pescaria, um hobby que então cultiva desde o ano de 2009, Anselmo protagonizou dois feitos raros.

Posicionado em um ponto privilegiado do rio Itajaí-Mirim, nas proximidades do Centro da cidade, ele fisgou um dourado de 7 kg na manhã de segunda-feira, 25.

A emoção da captura foi indescritível. Contudo, a surpresa maior ainda estava por vir, pois a sorte continuou ao seu lado.

Apenas 24 horas depois, no amanhecer desta terça-feira, 26, ao retornar ao mesmo local, Anselmo, com a mesma habilidade e paixão, conseguiu fisgar outro dourado, desta vez com aproximadamente 10 kg.

Essas duas capturas excepcionais, em tão pouco tempo, aumentaram ainda mais sua paixão pela pesca

Pescaria notável em Brusque

Embora pescar tilápias e carpas seja relativamente comum no rio Itajaí-Mirim, dourados desse porte são uma conquista notável, considerada por muitos pescadores como um feito raro.

Conhecido por sua beleza, o dourado é um peixe de escamas douradas brilhantes e nadadeiras avermelhadas, sendo mais facilmente encontrado em rios das regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, como o Pantanal e a Bacia do Paraná.

Encontrá-lo nas águas do Itajaí-Mirim é um feito que chamou a atenção de moradores e transeuntes. Muitos, inclusive, pararam para fotografar e admirar a captura.

“Eu já perdi as contas de quantas tilápias e tainhotas pesquei nesse rio, mas nunca imaginei pegar dourados assim!”, relata Anselmo, emocionado.

Ele conta que, até poucos anos atrás, costumava viajar semanalmente até o litoral para pescar no mar.

Contudo, devido ao trânsito e às dificuldades de deslocamento, passou a se dedicar exclusivamente à pescaria no rio que corta sua cidade.

“Foi uma surpresa e tanto. De longe, dava para ver o brilho dele na água. É uma alegria que vai ficar marcada para sempre”, comenta o pescador.

Riquezas naturais em Brusque

O dourado, apelidado de “rei do rio” por muitos pescadores, não é apenas um troféu pela sua beleza, mas também um símbolo de resiliência e de como o rio Itajaí-Mirim ainda guarda segredos e riquezas naturais, mesmo em áreas urbanas.

O feito de Anselmo reforça a importância de preservar os rios e suas margens.

“Cada pescaria é uma experiência diferente, mas hoje tive uma lição de que o rio ainda pode nos surpreender de formas incríveis”, finaliza o aposentado.

Anselmo retornou para casa carregando não apenas as conquistas, mas também uma história que será contada por muito tempo entre amigos, familiares e outros amantes da pescaria em Brusque.

Eventos que certamente ficarão registrados no livro de memórias do rio Itajaí-Mirim, marcando não apenas mais um capítulo, mas um momento único que será lembrado por muitos.

A pescaria épica em Brusque

