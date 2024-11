Idosa é atropelada enquanto atravessava faixa de pedestre em Blumenau

Na manhã desta terça-feira, 26, uma idosa de 76 anos foi atropelada na faixa de pedestre na rua Amazonas, em Blumenau.

O motorista do carro, um Fiat Uno, era um homem de 21 anos. A idosa foi atendida no local com ferimentos e encaminhada ao Hospital Santo Antônio pelos bombeiros. De acordo com a GMT o motorista permaneceu no local para prestar ajuda.

