Menino de 10 anos fica ferido em colisão entre bicicleta e carro em Guabiruba

Um menino de 10 anos teve ferimentos leves após um acidente no bairro Guabiruba Sul, em Guabiruba, no final da tarde desta segunda-feira, 25. A criança pedalava uma bicicleta quando colidiu contra um carro. O menino foi encaminhado ao hospital.

A dinâmica do acidente não foi divulgada. A mulher que era motorista do carro não ficou ferida e permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar.

Quando os bombeiros chegaram, a criança estava sentada na rua e não relatava dores ou mobilidade prejudicada. O menino tinha escoriações leves em um dos braços e em uma das pernas. A mãe da criança a acompanhou até o hospital.

