Vendas da rifa da Apae de Brusque encerram nesta quinta-feira; prêmio principal é R$ 30 mil

Encerram nesta quinta-feira, 28, as vendas da tradicional rifa da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Brusque (Apae de Brusque). Assim como no ano passado, o prêmio principal será no valor de R$ 30 mil.

O segundo prêmio da rifa será um notebook de 14 polegadas. O terceiro prêmio será um conjunto com depurador de ambiente, forno elétrico e fogão Fischer.

Já o quarto prêmio será uma smart TV 32” e, o quinto prêmio, uma estante rústica. O sorteio da rifa acontece pelo resultado da Loteria Federal do dia 30 de novembro de 2024, com divulgação do resultado na segunda-feira, 2 de dezembro.

Bilhetes

O presidente da Apae de Brusque, Renato Roda, destaca a importância da colaboração da comunidade com mais essa ação da entidade.

“Pedimos a colaboração da comunidade na compra da nossa tradicional rifa. Para nós, é importante ter esse recurso para que no fim do ano possamos fazer o pagamento das despesas da instituição como salário, 13º e férias dos professores e demais profissionais que atuam na nossa instituição”, frisa.

O valor de cada bilhete é de R$ 5 e estão sendo vendidos blocos com cinco, dez, 20 ou 30 bilhetes. Os interessados em adquirir podem entrar em contato com o Administrativo da Apae através do número de telefone 47 99936-0162, ou via whats neste mesmo número.

Mais informações: (47) 3351-2482 ou (47) 9 9936-0162.

